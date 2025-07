Skaperen av Bojack Horseman har en ny animert Netflix-serie som kommer ut neste måned

Bojack HorsemanSelv om den er djevelsk emosjonell og ofte deprimerende, er den fortsatt en av de beste og høyest rangerte animasjonsseriene gjennom tidene. Til tross for at den ble avsluttet for flere år siden, fremstår Netflix-serien som en av strømmetjenestens bedre kreasjoner, og det er derfor det kan interessere mange å høre at skaperen bak serien kommer tilbake, og det veldig snart.

Raphael Bob-Waksberg kommer tilbake i august for å presentere Long Story Short, en animert serie som er skreddersydd for voksne, og som følger en familie over tid, hopper gjennom årene og utforsker viktige øyeblikk fra barndommen og deres sene voksenliv, og alt derimellom. Det er selvsagt mange tåpelige konflikter og spydige stikk, men også hjertevarme og søte øyeblikk som dokumenterer livets opp- og nedturer.

Long Story Short I spissen for serien står en sterk rollebesetning med blant andre Lisa Edelstein, Paul Reiser, Ben Feldman, Abbi Jacobson, Max Greenfield, Angelique Cabral, Nicole Byer, Dave Franco og Michaela Dietz.

Den har premiere på Netflix så snart som 22. august, og du kan se teaser-traileren for den nedenfor.