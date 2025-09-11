Skaperen av Counter-Strike om CS2: "Valve har laget et strålende spill"

HQ

Under Gamescom (Devcom) 2025 intervjuet Gamereactors flittige videoteam dusinvis av utviklere (noe som selvfølgelig ikke har gått noen hus forbi som har fulgt med på denne siden de siste ukene), og en av disse var ingen ringere enn Counter-Strike-far Minh Le, som for tiden jobber hardt med den kommende actiontittelen Alpha Response, som for øyeblikket er i tidlig tilgang og derfor kan testes på et tidlig stadium for de som er nysgjerrige.

Minh Le og hans lille indie-team har som mål å nå 1.0-status i midten av neste år, noe han forteller om i intervjuet, og han mener at spillernes tilbakemeldinger har vært avgjørende for spillets utvikling. Alpha Response utvikles med Unreal 4 og ikke Unreal 5, og grunnen til dette er ifølge Le tid og penger. Utviklingen begynte før Unreal Engine 5 var lansert, og teamet ønsket derfor ikke å bruke fire-fem måneder på å portere alt arbeidet til en nyere versjon av Epics spillmotor.

"Det er ikke lett fordi vi har et ganske lite team. Og for å gjøre en skikkelig konvertering til Unreal 5 ville det ha satt oss tilbake kanskje fire eller fem måneder. Og vi følte at vi heller ville prøve å gjøre spillet bedre."

På slutten av intervjuet benyttet vi selvfølgelig også anledningen til å spørre om Counter-Strike, som Minh Le og vennen Jess Cliffe bygget i form av en Half-Life-mod på slutten av 90-tallet, noe som naturlig nok vokste til å bli et av de største og viktigste flerspillerspillene gjennom tidene. Le hadde dette å si om CS2 og følelsen som Valve klarte å skape:

"Jeg er veldig fornøyd med hva Valve har klart å gjøre med Counter-Strike. Som jeg sa i talen min, da jeg startet prosjektet, var det ingen som forestilte seg at det skulle vare så lenge. Når du lager et spill som dette, tror du på en måte at det bare ville dø ut etter noen år. Men Valve har vært så flinke til å opprettholde kjernen i Counter-Strike."

Ultimo Ratio Games har sluppet Alpha Response i tidlig tilgang på Steam og planlegger å ha det ferdig eller i 1.0-tilstand innen sommeren neste år.