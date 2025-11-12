Skaperen av den klassiske Mario-mangaen har gått bort

HQ

Hvis du var med på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet, husker du sikkert Super Mario-mangaen som ble publisert, ofte i ulike Nintendo-tidsskrifter. Den var overraskende godt laget, og ble raskt en kultklassiker.

Mario-mangaen ble skapt av Kazuki Motoyama, og dessverre har vi triste nyheter om ham. Via Instagram (takk Time Extension) har det nå blitt kunngjort at han er død i en alder av 69 år. Vi vil selvfølgelig benytte anledningen til å takke ham for all den gode underholdningen og glede oss over det fantastiske arbeidet han etterlater seg.

Hvis du noen gang får sjansen til å sjekke ut arbeidet hans, bør du absolutt gjøre det. Nintendo på 80-tallet var langt fra det familievennlige selskapet det er i dag, og produserte hockeyspill med store slåsskamper, motocross-simulatorer og de mest voldelige wrestlingspillene i generasjonen. Dette er tydelig i Mario-mangaen, som inneholder overraskende mye vold og til og med litt nakenhet (inkludert Mario selv) - til tross for at den er offisiell - noe som gjør den til en interessant og underholdende tidskapsel.