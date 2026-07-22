Skaperen av Disgaea: Uten fysiske spill trenger ikke Sony en PlayStation-konsoll

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Sonys kunngjøring om at de vil slutte å produsere fysiske spill fra og med januar 2028 slo ned som en bombe i spillverdenen, og siden da har det pågått heftige debatter mellom de som synes det er skandaløst og de som mener at digitale nedlastinger er fremtiden.

Det finnes også en mer nyansert gruppe et sted i midten som fullt ut forstår Sonys beslutning, men som samtidig ønsker at selskapet hadde gjort mer for å forsikre spillerne om at de eier spillene sine og hadde sørget for bedre bakoverkompatibilitet, litt mer i stil med Steam. PlayStation-eiere vil ganske enkelt være mindre beskyttet i fremtiden.

Nå har skaperen av den japanske rollespillserien Disgaea, Sohei Niikawa, uttalt seg om saken og kommet til en noe overraskende konklusjon. Han mener at Sony like gjerne kan avvikle PlayStation-konsollene hvis de ikke tilbyr fysiske spill. I et intervju med Noisy Pixel under Anime Expo 2026 sier han:

«Jeg mener fysiske utgaver av spill er svært viktige. For fans kan det å kunne beholde et spill de elsker som et fysisk objekt ha stor verdi. Det blir et minne eller et minnesmerke knyttet til noe som betyr noe for dem.»

Når det er sagt, forstår han de forretningsmessige begrunnelsene bak beslutningen, men mener samtidig at fysiske spill betyr noe for fansen som ledelsen ikke helt fatter:

«Fra et rent forretningsmessig perspektiv kan jeg forstå hvorfor folkene hos Sony ville ta den beslutningen. Men ledelsen som bestemte dette, har sannsynligvis aldri opplevd å komme til et arrangement som Anime Expo og bli kontaktet av noen med et fysisk spill for å be om en autograf.

Jeg tror ikke de forstår følelsene til disse fansene, og de har kanskje aldri tenkt over hva fysiske utgaver betyr for de som setter pris på dem.»

Som et resultat sier Niikawa at Sony like gjerne kan legge ned konsollene :

«Hvis de skal gå så langt som å fjerne fysiske pakker, kan de like gjerne fjerne maskinvaren også. En TV ville være nok. Hvorfor skulle man trenge konsollen?

Hvis man skal kvitte seg med fysiske spill, kan man like gjerne gå hele veien.»

Hva synes du om dette? Har han et poeng?