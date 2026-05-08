Skaperen av Fox McCloud foretrekker filmversjonen fremfor det nye spillet

Vi har knapt rukket å komme oss etter at Nintendo i går kveld annonserte Star Fox, en nyinnspilling av Star Fox 64, og i den forbindelse avduket en ny, litt mer realistisk versjon av gode, gamle Fox McCloud (vel, vi har faktisk aldri sett en romrev før, men vi tror det er sannsynlig at de ser ut omtrent slik).

Som man kan forvente når et elsket ikon har blitt redesignet, har debatten gått høyt om hvorvidt Nintendo har gjort en god eller dårlig jobb. Nå har en som kjenner figuren bedre enn noen av oss, nemlig Takaya Imamura, gitt sitt besyv med. Imamura er personen som skapte McCloud og resten av mannskapet til Super Nintendo-spillet, og selv om han liker den nye versjonen, foretrekker han designet fra The Super Mario Galaxy Movie. På X skriver han :

"Personlig liker jeg filmversjonen bedre, men jeg synes også denne er vellykket med sitt klare fokus!"

25. juni er utgivelsesdatoen for Star Fox, eksklusivt på Switch 2. Vi antar at debatten om McClouds nye utseende vil fortsette i det uendelige, men hva synes du selv om det nye utseendet?