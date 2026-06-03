Skaperen av God of War: "Det nye God of War ser forferdelig ut, og det kommer ikke til å selge godt"

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Sonys stream tirsdag kveld ser ut til å ha gjort de fleste fornøyde, ikke minst takket være et litt lavere tempo som ga spillene en sjanse til å stå i sentrum. Det spillet som fikk mest oppmerksomhet var det siste: God of War: Laufey Det ble annonsert, vist frem og bekreftet å komme ut "snart".

Uansett hvordan man ser på det, ser det ut til å bli et utrolig teknisk polert eventyr, men Kratos må her tre til side mens Faye tar over hovedrollen. Etter kommentarene på nettet å dømme virker mange fornøyde, men ikke alle. En av de mest kritiske røstene er skaperen av hele God of War-serien, David Jaffe, som i en livestream uttalte at det ser helt forferdelig ut.

En av de tingene han ser ut til å ha mest problemer med, er at det ikke lenger føles som et God of War-spill :

"Krigsguden-greia, skjønt. Hvis det ikke het God of War, føles dette som en av de trailerne som noen må minne deg på, og så tenker du 'å ja, jeg husker at det er ganske kult'.

Det er God of War... Jeg er ikke hypet for det, men selvfølgelig kommer jeg til å spille det, og jeg kommer til å strømme det og snakke om det ..."

Deretter tar han frem den store slegga og slår spillet i filler, og forklarer at i tillegg til å være forferdelig, kommer det også til å floppe kommersielt:

"Jeg synes det er forferdelig. Jeg mener... Jeg synes det er forferdelig. Jeg tror ikke det kommer til å selge det det skal selge."

Finn ut mer om God of War: Laufey her (og sjekk ut traileren). Hva synes du om spillet og Jaffes syn på det?