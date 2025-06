Skaperen av Lollipop Chainsaw: Sensur ødelegger spill

HQ

Til tross for protester har sensur blitt stadig mer vanlig i spillverdenen. Noen aktører benytter anledningen til å tone ned innhold og endre små, men ikke ubetydelige detaljer, alt for å passe inn i en ny standard. Capcom gjorde dette senest med Onimusha 2, noe som førte til sterke motreaksjoner fra enkelte fans, og det er noe som Lollipop Chainsaw -skaperen Yoshimi Yasuda nå kritiserer åpent.

På X skriver Yasuda :

Å sensurere noen av disse elementene ville derfor skade selve kjernen i det verket vi satte oss fore å skape, og det er noe jeg aldri kan akseptere. Grunnen til at jeg holdt fast ved at spillet skulle være usensurert helt til slutten, var at vi, det opprinnelige teamet, hadde en klar visjon for dette verket.

Yasuda understreker at de har jobbet hardt med den nye versjonen av Lollipop Chainsaw, nettopp for å bevare essensen i spillet og ikke gå på kompromiss med noe, selv om det kan oppfattes som kontroversielt av noen. Yasuda påpeker også at det kun er et lite mindretall som faktisk ønsker sensurerte versjoner av spillene, og at utviklerne først og fremst bør ta hensyn til seriens fans.

Er du enig i det Yasuda sier?