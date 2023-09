Skaperen av Mortal Kombat spiser krydret kylling på Hot Ones

HQ

Det enkle premisset med å la kjendiser spise veldig, veldig krydrede kyllingvinger samtidig som de gjennomfører svært vellykkede intervjuer, har blitt et svært vinnende konsept for Hot Ones. De mest populære episodene (som da Gordon Ramsay først var på besøk) har langt over 100 millioner visninger.

Den siste episoden ble publisert i går, og overraskende nok var det ikke en vanlig sanger, skuespiller eller idrettsutøver som gjestet showet - men en erfaren videospillskaper. Som du sikkert allerede har skjønt, er det snakk om Ed Boon, medgrunnlegger av Mortal Kombat og fortsatt hovedmannen bak serien.

Boon får spørsmål om viktigheten av en historie i kampspill, hans tanker om gjestekarakterer og mye mer. Og det virker som om Boon takler veldig krydret mat, for det var ingen spor av at han spyttet ild som Scorpion noensinne etter de mest brutale vingene.

Ta en titt på denne episoden nedenfor, den er både interessant og morsom.