Skaperen av Slow Horses forlater Apple TV+-serien etter sesong 5

Suksessen og effektiviteten vi får nye sesonger av Slow Horses må i stor grad tilskrives Will Smith, forfatteren og den utøvende produsenten av prosjektet, som helt siden starten i praksis også har fungert som showrunner. Han har vært den kreative hjernen bak den anerkjente dramaserien, og grunnen til at vi tar opp dette, er at han forlater Slow Horses etter sesong 5, som har premiere om et par måneder.

Ifølge Variety forlater Smith serien og overlater oppgavene sine til en annen person for de allerede godkjente sjette og syvende sesongene. Det er nevnt at for sesong 6 vil The Level's Gaby Chiappe være personen for jobben, mens All Creatures Great and Small's Ben Vanstone vil ta over for sesong 7.

Paret har store sko å fylle ettersom Smith mottok flere nikker og priser for sitt arbeid på Slow Horses, og hjalp serien til å bli en av streamerens mest populære og vellykkede også.

Slow Horses: Sesong 5 debuterer på Apple TV+ fra 24. september.