Skaperen av Space Marine hjalp til med å designe Warhammer 40,000: Space Marine II's rustning

Warhammer 40,000: Space Marine II er - for mange fans av den dystre, fjerne fremtiden - det mest etterlengtede spillet som har kommet ut av universet av endeløse konflikter. Som en oppfølger til et elsket actionspill som virkelig fikk til følelsen av Space Marine, er det et visst press for å gjøre det samme i oppfølgeren.

Heldigvis, som Creative Director Oliver Hollis-Leick avslørte i et intervju med oss nylig, fikk de hos Saber Interactive råd fra Jes Goodwin, skaperen av Space Marine, da de skulle spikre designet og utseendet til supersoldatene.

Games Workshop introduserte Goodwin for folkene i Saber, og derfra viste han dem mange av designhemmelighetene sine. "Han er en flott fyr, og han tok med seg denne svarte notatboken, og han åpnet den, og det er alle disse skissene hans der inne," forklarte Hollis-Leick.

"Skisser av ting du aldri vil se på bordminiatyrene, og heller ikke i spillene. Hvordan hver eneste lille rustning fungerer, hva denne gjør, hva den gjør. Han visste alt. Det var en veldig funksjonell designprosess. Og så forklarte han hvordan en Space Marine skulle bevege seg, hvordan rustningen påvirker dem, og hvordan vektfordelingen er."

Så når du spiller Warhammer 40,000: Space Marine II den 9. september og lurer på hvordan de fikk Space Marine til å se ut, kan du få hjelp av den opprinnelige skaperen av supersoldaten.