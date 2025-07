Skaperen av The Last of Us forlater TV-serien

HQ

Jeg er langt fra den eneste som synes The Last of Us er en flott TV-serie. En av grunnene til dette er sannsynligvis at en av spillets skapere, Neil Druckmann, var sterkt involvert i å adaptere spillet for HBO. Derfor er dagens nyhet spesielt interessant.

Naughty Dog, PlayStation-studioet som leder utviklingen av The Last of Us-spillene, avslører at Neil Druckmann ikke vil være nevneverdig involvert i å lage sesong 3 av The Last of Us. Dette er fordi Druckmann bare ønsker å fokusere på studioet sitt og dets fremtidige prosjekter, inkludert å skrive og regissere Intergalactic: The Heretic Prophet.

Ganske forståelig, ettersom han er studiosjef og kreativ leder hos Naughty Dog, samtidig som han også regisserer og skriver deres første nye franchise på det som vil være omtrent 14 år når spillet lanseres. Likevel kan dette bety at The Last of Us: Sesong 3 vil være ganske forskjellig fra de to første sesongene, selv om Craig Mazin fortsetter å være hovedskaperen. Vi får se om dette virkelig fører til de endringene visse deler av internett har bedt om fordi de mener Druckmann har "en woke agenda" og sånt ...