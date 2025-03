Skaperen av Trump Gaza AI-videoen forsvarer den satiriske hensikten

HQ

Skaperen av den AI-genererte videoen av Trump Gaza, som fremstiller Gazastripen som et paradis i Dubai-stil, og som viser presidenten nippende til cocktails med Benjamin Netanyahu og Elon Musk som tilfeldig kaster sedler opp i luften, har i et nylig intervju sagt at den var ment som en politisk satire over Trumps stormannsgale idé (via BBC).

Avital, som laget videoen på mindre enn åtte timer ved hjelp av Arcana AI-verktøy, eksperimenterte med politiske ideer til en kortfilm. Videoens store spredning kom overraskende på Avital, ettersom den i utgangspunktet var ment som en harmløs spøk, men den utløste en storm av reaksjoner, særlig etter å ha blitt delt av presidenten selv.

Avital understreket den uforutsigbare kraften i AI-generert innhold, og hvor raskt ting kan komme ut av kontroll i den digitale verden. Han hevdet at selv om videoen var ment å kritisere det han så på som en stormannsgal visjon for Gaza, viste den utilsiktede forvandlingen til propaganda de høyst reelle farene ved generativ AI.

Skaperen uttrykte håp om at denne hendelsen ville utløse viktige samtaler om etisk bruk av kunstig intelligens og dens konsekvenser for kreativiteten. Etter hvert som AI-teknologi blir mer og mer utbredt i politikken, blir det stadig flere spørsmål om den etiske bruken av den. Foreløpig gjenstår det å se hvordan de politiske partiene vil navigere i den økende innflytelsen fra kunstig intelligens.