Skaperen av Waluigi viser frem den skrotede "Walpeach"

Med mindre du har levd under en stein de siste 30 årene vet du at Nintendos elskede maskot Mario har sitt onde, grådige motstykke i Wario, der w-en ikke først og fremst er en opp-ned m, men refererer til det japanske adjektivet for dårlig. Siden Warios introduksjon har Nintendo også introdusert Luigis motstykke Waluigi, og i tillegg har det også vært planer om en "slem Peach" - Walpeach.

Waluigis skaper, Fumihide Aoki, har lagt ut bilder på Instagram av et par skisser som viser en mye punkere prinsesse til Gamecube-spillet Mario Power Tennis, som aldri ble realisert. Han avslørte også at ideen om Walpeach opprinnelig ble diskutert for Mario Tennis 64, men at den aldri kom på tegnebrettet.