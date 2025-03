Skaperen av Xbox tror konsollkonseptet kan endre seg i fremtiden

HQ

Neste år fyller Xbox-konsollene 25 år, og det er lenge siden merkevaren ble skapt og kjempet for å ta sin plass ved bordet blant Nintendo, Sega og Sony. Den gang la Microsoft og merkevaren mye arbeid i holdning, og i et intervju med podcasten My Perfect Console ble Xbox-skaperen Seamus Blackley spurt om han tror den ånden fortsatt er med merkevaren i dag (transkribert av Pure Xbox) :

"Nei, men det er ikke meningen. Dagens Xbox er et byggverk som skal representere et stabilt, godt forretningssted for å plassere nytt innhold. Så når du driver en slik plattform, prøver du å overbevise folk som skal utgi innhold, om at du er det rette stedet for det. Det betyr å få dem til å føle seg trygge og få dem til å føle at risikoen de tar, er kreativ og ikke forretningsmessig. Og Phil [Spencer] gjør en god jobb med det. Det er en vanskelig balansegang."

I intervjuet avslører Blackley også at han tror det kommer store endringer i konsollverdenen, inkludert Nintendo og Sony :

"Det er mange spillere der ute og fans som sier mye urettferdig dritt om Xbox og PlayStation og Nintendo - selv om Nintendo ser ut til å ha dette skjoldet mot å bli kritisert for hardt - men jeg kan forsikre deg om at de fleste som jobber hos Nintendo på et tidspunkt jobbet hos Xbox eller PlayStation, det er de samme folkene.

Men jeg synes de gjør en god jobb. Jeg synes virkelig de gjør en god jobb. Og du vet, det er en forandring på vei - Phil kommer ikke til å være der for alltid... Jeg tror det store spørsmålet er hva som vil skje med den maskinvarebaserte konsollmodellen. Fortsetter den, avtar den, øker den, blir det mer lokal databehandling, blir det bare ekstern databehandling i fremtiden?"

Det er ingen tvil om at Phil Spencer ikke vil være på Xbox Game Studios for alltid, og vi kan bare spekulere i hvilke konsekvenser det vil få. Hva tror du om konsollenes fremtid i en tid der PC-en blir stadig viktigere for konsollprodusentene?