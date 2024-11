Skaperen av Yakuza-serien: "Tiden med spill der volum er det viktigste salgsargumentet er i ferd med å passere"

HQ

For tre år siden forlot skaperen av Like a Dragon/Yakuza-serien, Toshihiro Nagoshi, både sin egen skapelse og Sega for å grunnlegge sitt eget studio. Det heter ganske enkelt Nagoshi Studio, og vi vet ikke nøyaktig hva de jobber med ennå, annet enn at det vil være en AAA-tittel.

Nå har han lettet litt på lokket om fremtiden, og i et Famitsu-intervju får vi vite at han jobber med "et voksenspill" som vil ha en høyere aldersgrense, samt et litt mer krevende spillsystem (oversatt av Bing) :

"Spillsystemet er også mer komplekst enn det ser ut ved første øyekast. Men vi ønsker ikke å gjøre det til et komplisert spill."

Kanskje blir det heller ikke fullt så omfattende som hans titler i Like a Dragon/Yakuza-serien, for han erklærer også at han tror størrelsen på spillene som salgsargument er på vei bort:

"Hvis du ser på denne situasjonen, er volumet av konsollspill i vanlige spillfans' liv kanskje litt overdrevet. Det finnes fortsatt mange titler der ute, men jeg tror at tiden med spill der volum er det viktigste salgsargumentet, er i ferd med å gå over."

I intervjuet nevner Nagoshi også at han for tiden prøver å redusere størrelsen på spillverdenen for å kunne tilby nye opplevelser hele tiden og ikke for mye repetisjon.

Når vi faktisk får se prosjektet gjenstår å se, men det høres ut som om Nagoshi er klar til å starte full produksjon ganske snart, så forhåpentligvis får vi vite mer i løpet av de neste par årene.

Takk Automaton