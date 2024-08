Skaperne av Cobra Kai vurderer en prequel om Mr. Miyagi

HQ

TV-serien Cobra Kai nærmer seg slutten, men skaperne Hayden Schlossberg, Josh Heald og Jon Hurwitz ser ikke ut til å være helt klare til å si farvel til karateverdenen ennå. The Hollywood Reporter snakket nylig med dem om muligheten for å få flere spinoffs i fremtiden, og Schlossberg svarte :

"Absolutt! Vi tenker på spinoffs med Cobra Kai hele tiden. Cobra Kai er på en måte en spinoff av The Karate Kid. Vi tok mobberen fra Karate Kid, vi tok den grenen og skapte vårt eget tre ut av den, og vi føler at vi kunne gjort det samme med alle karakterene i serien. Vi har definitivt tenkt på det når vi knytter ting sammen med alle karakterene. Vi tenker på hvor gøy det er å følge dem i fremtiden, og i tillegg tenker vi på fortiden. Det er en av grunnene til at vi gjorde historien om Miyagi-boksen denne sesongen. Den åpner opp for alle disse spørsmålene om Mr. Miyagi og hvordan livet hans var, og det er noe vi har hatt lyst til å gjøre en stund."

Da spørsmålet om de ville lage en serie om Mr. Miyagi spesifikt kom opp, svarte Schlossenberg :

"Jeg vil si at vi definitivt ønsker å gjøre det, og vi har snakket om det."

Kunne du tenke deg å se en Mr. Miyagi-prequel-serie?