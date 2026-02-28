Skaperne av Guitar Hero er tilbake med en åndelig oppfølger

Det har kommet mange plastgitarer av høy kvalitet de siste årene, men vi har ikke sett noen nye forseggjorte musikkspill for dem, annet enn spillmodusen Fortnite Festival. Tvert imot forsvant faktisk Rock Band 4 i fjor, noe som ikke påvirket etterspørselen etter spillgitarer.

Men nå har det nettopp blitt annonsert et nytt musikkspill, og det ligner mye på Guitar Hero, og det kommer faktisk ut i år. Det er ikke så overraskende at det ligner litt på Guitar Hero, siden det lages av RedOctane Games, som er det samme selskapet som slo seg sammen med Harmonix for å lage den første tittelen i serien.

Spillet det er snakk om heter Stage Tour, og har nå blitt avduket i en første trailer. I pressemeldingen heter det :

"Stage Tour er klar til å gjenopplive flammen av rytmespill med plastinstrumenter med mange nye funksjoner og spillmoduser, dusinvis av bandkamerater og instrumenter som passer din unike stil, en dyp konkurransedyktig ryggrad og et omfattende veikart med sesongbasert innhold og live-arrangementer."

I bunn og grunn er det stort sett det folk har bedt om i et tiår, og i tillegg til gitar støtter det også bass, trommer og vokal. Sjekk ut videoen nedenfor for en første titt. Mer info er lovet snart, som vi håper inkluderer format og datoer, og selvfølgelig låtlisten.