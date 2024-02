Skaperne av KotOR-remaken solgt av Embracer Group

HQ

Embracer Group har nesten blitt en punchline for oss som jobber i spillverden, ettersom det svenske selskapet har kjøpt opp så mange utviklere og til og med utgivere opp gjennom årene at det bare var et tidsspørsmål før tårnet ville rase sammen. Vi fikk en tydelig indikasjon på dette da en enorm avtale med Saudi-Arabia gikk i vasken i siste liten i mai, og Embracer bekreftet at dette ville tvinge dem til å omstrukturere. Vi så dette bli iverksatt med 900 900 oppsigelser, Free Radical ble lagt ned og flere andre fæle ting kort tid etter, men vi ble likevel fortalt at dette bare var de første stegene. Nå er det tid for strategi nummer to.

Bloombergs Jason Schreier avslører at Embracer Group selger Saber Interactive (utviklerne og/eller utgiverne av spill som Expeditions: A MudRunner Game, World War Z, Warhammer 40,000: Space Marine II og det myteomspunne Star Wars: Knights of the Old Republic Remake) til private investorer i en avtale verdt opptil 500 millioner amerikanske dollar. Det er viktig å merke seg at Schreier ikke vet om dette inkluderer datterselskaper som 4A Games og Tripwire, men han benytter anledningen til å gjenta at det fortsatt jobbes med remaken av KotOR - selv om det ikke betyr at spillet faktisk vil se dagens lys en gang i fremtiden.

Det er uansett gode nyheter, for jeg er bare glad for å høre at de dyktige folkene hos Saber Interactive ikke føyer seg til den stadig voksende listen over oppsigelser som kunngjøres så å si hver dag nå for tiden.