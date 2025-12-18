Skaperne av SpeedRunners avslører nytt konkurransedyktig plattformspill Sprint City

De opprinnelige skaperne av det populære partyspillet og konkurranseplattformspillet SpeedRunners er tilbake med en ny tittel nesten ti år etter at det opprinnelige spillet tok racing med storm. Sprint City ser ut som en stor oppgradering av alt det som gjorde SpeedRunners så bra, og det kommer neste år.

Spillet foregår i en solarpunk-by, og opptil åtte spillere kan delta i et sammenhengende løp som strekker seg over hele metropolen. I motsetning til SpeedRunners' nivåsystem, tilbyr Sprint City én enkelt verden som du kan løpe sømløst gjennom.

"Med Sprint City ønsket vi å fokusere på det vi elsker mest i spill og det vi er best på, nemlig ren bevegelse. Det er en flerspilleropplevelse i en delt verden som bygger på hvor godt det kan føles å bare bevege seg rundt, så vi har jobbet veldig hardt med å skape en tilfredsstillende spillfølelse og en visuell stil som aldri kommer i veien for det," sier Casper van Est, medeier og spilldesigner hos Second Stage Studio.

Sprint City Second Stage Studio skal opp mot SpeedRunners 2: King of Speed, som også skal lanseres neste år. Vi får se hvem som har best fart og utholdenhet neste år, når disse plattformspillene kjemper mot hverandre.

Sprint City SpeedRunners 2: King of Speed slippes på Steam Early Access i 2026.