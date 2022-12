Skaperne lover å fikse The Callisto Protocol raskt

HQ

Magnus er uten tvil en av de mest positive til The Callisto Protocol, men det er ikke til å legge skjul på at Striking Distance sitt første spill skuffet mange da det ble lansert på fredag. Noe av dette skyldtes en rekke tekniske problemer, så det er godt å høre at utviklerne lover å gjøre opplevelsen langt bedre.

Studiolederen Glen Schofield og kompani har nemlig gått på Twitter for å fortelle alle at både PC- og konsoll-utgavene av The Callisto Protocol har fått sine første oppdateringer. Disse skal fikse noen av problemene med bildeoppdateringen og enkelte kræsjer.

Samtidig beklager de selvsagt den dårlige lanseringen, og lover å fikse så mye som mulig så raskt som mulig. Nærmere informasjon om dette skal avsløres innen en dag eller to. Da skal vi blant annet få vite mer om når de håper å få skikkelig ray-tracing av refleksjoner.