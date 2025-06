Skate Early Access-lansering bare "måneder unna"

HQ

Det ser ut til at ting er i ferd med å rase opp for utvikleren Full Circle og EAs nye Skate reboot. Det gratis skøytespillet skal lanseres i Early Access relativt snart, og de som har spilt i playtesten vil snart bli behandlet med den største oppdateringen hittil.

Disse avsløringene kommer fra et nytt blogginnlegg, der vi blir fortalt at den 2. juli kommer 0.27-oppdateringen til playtesten. Dette inkluderer bedre grafikk, med ekstra belysning, ekstra teksturer og mer. Det er også inkludert nye alternativer for karaktertilpasning, strømlinjeformede opplæringsprogrammer og flere utfordringer.

Andre steder i innlegget svarer utviklerne på vanlige spørsmål fra fansen. For øyeblikket er det ingen tastatur- og musestøtte for spillet, flere spillmoduser som den berømte Hall of Meat vil bli lagt til senere, og selve Early Access-lanseringen er fortsatt planlagt til senere i sommer. Det er "bare måneder unna nå", ifølge innlegget, og ankommer på slutten av sommeren.