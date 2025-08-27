Skate: En smule sær, men ellers en velkommen tilbakekomst

HQ

Med tanke på hvordan 2024 til slutt gikk for Electronic Arts som dataspillselskap, og de siste mange oppsigelsene i begynnelsen av sommeren, gikk jeg inn i denne sesongen med et inntrykk av at 2025 også kunne bli ganske tøft for EA. Ryktene og rapportene tegnet et bilde av at Battlefield 6 ikke hadde annet enn en kamp i motbakke å kjempe på grunn av et svimlende budsjett og enorme forventninger til spillerantall, og resten av utgiverens liste for året så ut til å dreie seg om de årlige sportsfranchisene som sannsynligvis bare har interesse for dedikerte og tilbakevendende fans. Til tross for alt dette hadde Battlefield 6 to utmerkede beta-helger og ser nå ut som en sikker suksess, og på toppen av dette har jeg fått sjansen til å sjekke ut Skate i en praktisk versjon, og overraskende nok ser det også ut til å bli stort sett alt jeg håpet det ville være.

Jepp, etter flere års utvikling, hvorav det meste med hjelp av et dedikert fellesskap som har gitt nyttige tilbakemeldinger, er utvikleren Full Circle klar til å sette Skate i hendene på spillerne. Den 16. september lanseres spillet som et Early Access-prosjekt på PC, PlayStation og Xbox, og det betyr at selv om kjernen er til stede og det er en anstendig mengde innhold, er dette bare en brøkdel av det vi vil få når den endelige 1.0-lanseringen kommer.

Så, siden det er i Early Access, betyr det at du bør unngå det til tiden er inne? Er dette en av de anledningene der det ærlig talt ikke er nok til å rettferdiggjøre noen investering? Nei og nei. Skate er et gratis spill, noe som betyr at selv om det er lastet med måter å bruke ekte penger på å kjøpe kosmetikk (og bare kosmetikk, da ingen spillpåvirkende elementer er satt til å bli betalt), trenger du ikke å bruke en krone for å begynne reisen din på den livlige lekeplassen San Vansterdam. Dessuten har Full Circle i utgangspunktet skapt en fullt fungerende verden og spillsystem som en del av denne Early Access-bygningen, en skifer med mekanikk og funksjoner som i utgangspunktet føles som Skate 3 hvis den ble lansert i 2025.

Jeg har alltid vært mer av en Skate -fan enn en Tony Hawk -fan, og hvis det er deg også, vil du være glad for å vite at Full Circle tilbyr to kontrollordninger når du begynner, hvorav den ene er en karbonkopi av hvordan Skate spilte. Hvis du, som meg, har alle triksene og kombinasjonene implantert dypt i fordypningene i sinnet ditt, vil de første fem minuttene av 2025's Skate vekke dem alle, og tilkalle ditt tidligere jeg som en slags knarrete og radikal sovende agent fra den kalde krigen. I tillegg til dette er bevegelsene på brettet like flytende og smidige, bevegelsene utenfor brettet er like tunge som før, det finnes måter å sette et respawn-punkt på, systemer for å ta opp et klipp og redigere det til en flott showreel, tonnevis av tilpasningssystemer for å gjøre skateren din til din egen, utmerkede og dumme bail-mekanikker, og til og med et rocka lydspor fylt med alle slags moderne og klassiske indie- og alternativhits.

Poenget er at 2025's Skate føles som Skate, som om det aldri forlot. Alle seriens kjennetegn er her, og det føles naturlig og smidig å hoppe inn igjen, en herlig overgang som jeg for min del har ventet i halvannet tiår på å gjøre. For det første har Skate aldri vært en serie med et realistisk utseende, men her har Full Circle en tendens til mer animert karakterdesign og en mer fargerik kunstretning, litt som Dragon Age: The Veilguard på mange måter og hvordan det endret hvordan fansen så på Dragon Age -serien. Karakterene prøver også å være mer ekte og autentiske, og noen ganger prøver de til og med å forklare mange av spillets mer ekstravagante systemer, for eksempel en behandling som tilsynelatende gjør karakteren din uknuselig, derav de episke fallskjermene de lett kan komme seg opp igjen fra. Disse tingene er små endringer i det store bildet, men de balanserer på kanten av å ta signaturstemningen og inntrykket Skate -serien alltid har presentert og i stedet skyve den i en mer moderne retning.

Når det gjelder spillingen, ser det ut til å være noen få elementer fra Skate -dagene som mangler for øyeblikket, som å kunne skitch på biler, men de fleste funksjonene er til stede og støttes til og med og utvides med noen utmerkede ideer. Når du hopper av brettet, kan du for eksempel parkour og klatre opp noen overflater for å nå nye områder. Det er ikke et like omfattende system som for eksempel Assassin's Creed, men det lar deg klatre for å finne skjulte områder og ideelle steder å kaste deg av, og selv om jeg innrømmer at det noen ganger ser litt rart og merkelig ut, gjør det i praksis bare å finne nye steder å makulere enda mer interessant.

Det er også veldig store ambisjoner for samarbeids- og samfunnssiden av dette spillet, men jeg må gi en mer reservert mening om det foreløpig, ettersom det kan være hundrevis av andre spillere som kjører rundt på en server på San Van om gangen, men på grunn av forhåndsvisningens natur møtte jeg bare noen få. Jeg er sikker på at dette vil gjøre opplevelsen enda mer underholdende når det er utallige andre som popper triks og setter opp søte linjer å eie.

Og tilbake til mikrotransaksjonene i spillet, jeg kan ennå ikke uttale meg om hvor mye av den totale opplevelsen disse vil ta opp, men jeg vil si at alle som bare vil spille og vil krysse av for utfordringer i spillet (som til og med tilbakestilles på tilsynelatende daglig basis) for å tjene omdømme og progresjonspoeng, vil du finne mange, mange måter å tjene ny kosmetikk og utstyr på.

Det korte og det lange er at fra det jeg har opplevd, Skate ser ut til å være en ganske flott retur til form for serien. På en måte er det litt som Battlefield 6, fordi jeg venter på kurveballen, jeg venter på at stiften skal falle og finne ut hva som er satt på plass som vil få min tid og investering til å føles ubelønnet. Så langt, igjen som Battlefield 6, ser jeg ingen bekymring, jeg ser bare et virkelig morsomt spill som absolutt skriker av nostalgi, men ikke på den trygge og ganske kjedelige måten som den endeløse strømmen av remasters og remakes gjør.