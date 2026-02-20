Skate får en Premium+ battle pass-funksjon og låser startøya bak en betalingsmur

HQ

Forutsetningen var ganske sunn. Lever et spill som en gratis å spille-opplevelse som fansen kan hoppe inn i så lite eller så mye de vil og bruke penger som de finner passende, samtidig som de gir tilbakemelding for å lede utviklingen og veksten av opplevelsen på en meningsfull måte. Dette har imidlertid ikke akkurat gått som planlagt for utvikleren Full Circle og deres prosjekt Skate, ettersom skateboardtittelen har blitt møtt med ganske mye kritikk fra fansen.

Med flere måneder med kritikk bak spillet allerede, vil den siste utviklingen helt sikkert ikke gjøre annet enn å generere ytterligere tilbakeslag, ettersom det i en outlook-artikkel avsløres at spillet vil få enda en battle pass-funksjon, et dyrere og mer detaljert alternativ kalt Premium+ Skate.pass, og vil låse tilbakekomsten av tutorial-øya bak en betalingsmur i så mye som tre måneder ...

Full Circle forklarer dette med at Premium+-funksjonen er en måte å imøtekomme etterspørselen fra fansen etter "mer virkelige merkevarer, mer verdi og flere valgmuligheter", mens det at Grom-øya blir låst bak en betalingsmur for Premium Skate.pass-eiere blir sett på "som en ekstra fordel" for de som legger penger i spillet.

Riktignok vil det være måter å få tilgang til øya før den blir en fritt tilgjengelig hovedarmatur, ettersom et Isle of Grom Water Taxi dagskort er til stede for 500 Rip Chips, men bare fra 5. mai, slik at du får uhemmet tilgang til stedet i 24 timer, og det vil også være åpen tilgang mellom 14. april og 5. mai også. Når det gjelder når Premium-eiere kan hoppe inn uten begrensninger, begynner dette 10. mars, og den offisielle store lanseringen er planlagt etter 2. juni.

Full Circle signerer av med: "Målet vårt forblir det samme. Vi ønsker at Skate. skal være et spill som fortsetter å vokse og forbedre seg sammen med fellesskapet vårt i veldig lang tid. Tidlig tilgang handler om å bygge grunnlaget for den fremtiden."