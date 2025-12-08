HQ

Man kan argumentere for at indie er det eneste området i videospillverdenen der ekte kreativitet og kunstnerisk uttrykk fortsatt eksisterer. Det finnes riktignok unike og friske ideer i andre deler av spillsektoren, men indie er stort sett det eneste stedet der du finner spill som det nyeste prosjektet fra utvikleren Sam Eng.

Skate Story er rett og slett en bisarr sammensetning, en merkelig opplevelse som tar et så enkelt premiss som skateboardspill, som vi har sett brukt i en nyinnspilling av Tony Hawk's Pro Skater og en reboot av Skate bare i år, og kombinerer det med en merkelig og metaforisk tung fortelling. Det er den typen prosjekt der du kan bevege deg rundt på de forskjellige nivåene og lande episke kombinasjoner og sette sammen imponerende triks, samtidig som du er helt fortapt og forvirret over hva hovedhistorien prøver å fortelle deg. Det er som å se en Marvel -film regissert av Salvador Dali.

Det har i og for seg både positive og negative sider. For det første er selve gameplayet, spesielt når det får lov til å være kroppen som driver spillet fremover, ganske strålende. Til å være en indie-tittel som stort sett er utviklet av en enkelt person, får vi en ganske fantastisk skifer av skateboardmekanikk. Det er ikke på langt nær så komplekst som de etablerte AAA-titanene, men du kan enkelt mestre og lande en haug med unike og varierte triks ved å trykke på knappene i riktig rekkefølge som i en kampspillkombinasjon (altså ikke noe tull med rare analoge spakposisjoner), grinde på en rekke måter, powerslide, klatre på og av brettet ditt og gli rundt i verden på en ganske tilfredsstillende måte. Når du får fly ned bratte bakker til et dunkende lydspor eller må sette sammen kombinasjoner for å oppnå en highscore, er det en veldig godt sammensatt opplevelse som du kan få mye moro ut av.

Men så går det saktere, og det lener seg mer inn i den metaforiske fortellingen igjen. Det grunnleggende premisset er at for å unnslippe underverdenen, signerer du en avtale med djevelen som sier at hvis du spiser månen, vil du være fri. For å komme til den kosmiske kroppen får du et nærmest eterisk skateboard og blir forvandlet til et vesen av glass og smerte, et kar som kan inneholde månen når den er fortært. Men etter hvert som historien skrider frem, får du vite at du er blitt lurt på en rekke måter, blant annet at det ikke finnes én måne, men sju, og at djevelen ikke engang har tenkt å la deg gå hvis du fullfører bragden ... Alt dette betyr at etter hvert som du jobber deg gjennom hvert kapittel, introduseres ulike narrative vendinger, noen som refererer til Alice i Eventyrland, som å jage en kanin (som viser seg å være en rotte, noe som er forvirrende, ja) gjennom portaler (kaninhull), og andre som er i tråd med helvetes ni sirkler fra Dantes Inferno. Det er til tider mye å ta inn over seg, og det kan føles som å stirre på et surrealistisk maleri på et museum og forsøke å finne ut av premissene bak det, bortsett fra at dette ikke er et maleri som er åpent for uttrykk, men snarere et videospill som har en klar og fremadstormende fortelling.

Utover historien, som noen vil elske og kjenne seg igjen i, mens andre vil bli forvirret, finner vi et strukturert oppsett som gjør at hvert kapittel i bunn og grunn er satt sammen på samme måte. Du begynner med å jobbe deg gjennom noen portaler i intens skateboard-action, for så å lande i et mer åpent miljø der du må fullføre noen mindre og merkelige oppgaver for å komme deg videre. Dette er den delen av spillet som er mest åpen for spillerens frihet, ettersom du kan tilbringe så mye tid i disse delene som du vil, gjøre triks og samle sjelepoeng som i praksis er en valuta du kan bruke på kosmetikk hvis du vil. Du trenger aldri å skaffe deg en eneste kosmetikk hvis du ikke vil, men muligheten er der. Uansett, du krysser av for disse bisarre sideoppgavene, som å hjelpe en due som har skrivesperre ved å samle bokstaver i området for å stave ord som "Cheese" slik at du kan låne den bærbare datamaskinen dens for å skrive ut et skjema for å kunne sove og få en 1984-lignende tilsynsavdeling av ryggen (jeg vet, så freaking rart), og til slutt kan du gå videre til den siste delen av kapittelet som vanligvis kommer i form av en bosskamp.

Bosskampene er visuelle briller, men de er egentlig ikke veldig komplekse. I hovedsak må du "beseire" månene (og flere...) ved å samle poeng og poeng gjennom triks og kombinasjoner, og deretter banke dem typisk i lyset som kastes fra disse sjefene for å skade dem. Det er ikke en enorm affære, da disse møtene ofte er over på fem minutter eller så, men de er noen av de mer minneverdige delene av spillet. Oppsettet av hvert kapittel gir variasjon i spillet, selv om tempoet kanskje er litt mindre balansert på grunn av de åpne delene og det faktum at søken vanligvis er veldig, veldig treg. Og igjen, utrolig merkelig.

Alt dette til side, de andre delene av Skate Story som skiller seg ut er uten tvil kunststilen og lydsporet. Grafikken er passende nok merkelig og kanskje litt vanskelig å forstå seg på til tider, selv om den er unik og minneverdig og føles veldig passende for dette prosjektet. Så har vi lydsporet som er laget av New York-artisten Blood Cultures, og dette er kanskje min favorittdel av Skate Story, da det presenterer et variert og spennende lydspor som byr på musikk i alle slags temaer og kategorier som passer perfekt til den delen av spillet du er fordypet i. Det er spesielt og blir med deg, og det audiovisuelle elementet i Skate Story leverer et uttrykksfullt og kreativt samarbeid som du ikke finner utenfor indieverdenen.

Men det er nettopp dette som er greia med dette spillet, for selv om det er deler som imponerer, funksjoner som du vil omfavne og glede deg over, er det også andre elementer som du vil komme bort fra oppriktig forvirret. Det er en merkelig balanse, et sluttprodukt som jeg i dagene etter at jeg har pakket det inn, fremdeles ikke helt kan pakke hodet rundt på steder. Men det betyr at det er minneverdig og unikt, så hvis du liker indieserier som tøyer grensene for det kreative uttrykket, har Skate Story mye å by på. På samme måte, hvis du setter pris på mer direkte og mindre kompliserte videospill, kan det være best å gi denne en pass. Det er alt jeg har å si.