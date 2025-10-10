Skate Story får endelig utgivelsesdato i desember i ny trailer

HQ

Endelig et spill som ikke blir skjøvet til 2026. Devolver Digital og Sam Eng's Skate Story har gitt oss en utgivelsesdato, og i stedet for å kaste seg inn i neste år, vil det kverne seg til utgivelsen 8. desember i år.

Skate Story følger en demon, laget av glass og smerte, som skøyter rundt i helvete etter å ha inngått en avtale med djevelen. Du vil streife rundt i verden og sluke måner slik at du kan betale ned gjelden din. I løpet av spillet ser det imidlertid ut til at det å sluke en måne kan ha ganske negative konsekvenser, som vi må håndtere etter hvert som skøyteeventyret vårt fortsetter.

Skate Story kombinerer et elegant utseende og et dunkende lydspor, og har vært i spillernes tanker siden det ble avslørt helt tilbake i 2020. Det har hatt mange utgivelsesvinduer siden den gang, men nå ser det endelig ut til å være klart til å lande på PC, PS5 og Nintendo Switch 2 om bare et par måneder.