Skate utvikleren Full Circle rammet av oppsigelser i et forsøk på å "bedre støtte" spillets fremtid

EA og utvikleren Full Circle kan ikke se ut til å gå en uke uten å dele noen skuffende nyheter om Skate omstart. Forrige uke handlet det om den tilbakevendende opplæringsøya, som kommer de første månedene ved å be spillerne om å betale for tilgang til den, noe Full Circle tidligere sa at de aldri ville gjøre. Nå er denne ukens nyheter den mest nedslående av gjengen.

Det er bekreftet at Full Circle blir rammet av permitteringer. Studioet kutter ned arbeidsstyrken i et forsøk på å "bedre støtte Skates langsiktige fremtid og fokusere teamet på de tingene som betyr mest for deg - og å gjøre disse tingene gode."

Kunngjøringen av disse endringene prøver å vri denne nyheten som om det er en positiv endring for Full Circle, og forklarer at det er en studiotransformasjon som skal gjøre det mulig for spillet å fortsette å utvikle seg.

Det nøyaktige antallet permitteringer er ennå ikke bekreftet, men vi blir fortalt at de som forlater studioet vil bli støttet gjennom overgangen. Når det gjelder fremtiden til Skate, kunngjøringen avsluttes med følgende.

"Arbeidet vårt med Skate fortsetter. Vi ser frem til å samarbeide med dere når vi beveger oss raskere, lytter mer og leverer konsekvent for dere alle. Vår forpliktelse til Skate. og til de millioner av spillere som tror på det, er fortsatt sterk."