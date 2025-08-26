Skate vil lanseres i Early Access mye raskere enn du kanskje forventer

HQ

Nylig lovet EA og utvikleren Full Circle at de ville dele den faste lanseringsdatoen for Skate veldig snart, nærmere bestemt i dag. Vel, dette har nettopp skjedd, og det har avslørt at den etterlengtede omstarten er mye, mye nærmere enn du kanskje hadde forventet.

Satt til å starte i Early Access så snart som 16. september, snart vil fansen kunne snu, lure og male rundt San Vansterdam på PC (Steam/Epic Games Store/EA App), PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X/S konsoller også.

Skate lanseres som et spill som kan lastes ned gratis, noe som betyr at du ikke trenger å bruke en krone for å sjekke det ut, men det vil være flere måter å bruke penger på for å forbedre opplevelsen med kosmetikk.

Når det gjelder hva du kan forvente fra Skate, forklarer pressemeldingen: " Skate ligger i den pulserende byen San Vansterdam, og er en flerspiller-destinasjon for skateboarding som tilbyr en massiv åpen verden der spillerne oppdager unike Skate spots, lander vanvittige triks og kobler seg til - eller konkurrerer - med venner på nettet. Med fire unike nabolag - Hedgemont, Gullcrest, Market Mile og Brickswich - som alle byr på sin egen stemning og sine egne utfordringer, er byen en enorm lekeplass for skatere. Fra parker og torg til hustak og massive ramper - hvert hjørne er fullpakket med steder der man kan skate, inkludert House of Rolling Reverence, en tidligere kirke som er forvandlet til et paradis for skatere."

Spillet er utviklet i samarbeid med fellesskapet, og vil fortsette å utvides og forbedres med tilbakemeldinger fra fansen gjennom hele Early Access-perioden. Det er uklart hvor lenge Early Access vil vare, men vi blir fortalt at "det er mye mer som kommer fra Skate."