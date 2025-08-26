Skate vil lanseres i Early Access mye raskere enn du kanskje forventer
EA og Full Circle har avslørt lanseringsdatoen for den etterlengtede tittelen, med den bare noen få uker unna.
Nylig lovet EA og utvikleren Full Circle at de ville dele den faste lanseringsdatoen for Skate veldig snart, nærmere bestemt i dag. Vel, dette har nettopp skjedd, og det har avslørt at den etterlengtede omstarten er mye, mye nærmere enn du kanskje hadde forventet.
Satt til å starte i Early Access så snart som 16. september, snart vil fansen kunne snu, lure og male rundt San Vansterdam på PC (Steam/Epic Games Store/EA App), PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X/S konsoller også.
Skate lanseres som et spill som kan lastes ned gratis, noe som betyr at du ikke trenger å bruke en krone for å sjekke det ut, men det vil være flere måter å bruke penger på for å forbedre opplevelsen med kosmetikk.
Når det gjelder hva du kan forvente fra Skate, forklarer pressemeldingen: " Skate ligger i den pulserende byen San Vansterdam, og er en flerspiller-destinasjon for skateboarding som tilbyr en massiv åpen verden der spillerne oppdager unike Skate spots, lander vanvittige triks og kobler seg til - eller konkurrerer - med venner på nettet. Med fire unike nabolag - Hedgemont, Gullcrest, Market Mile og Brickswich - som alle byr på sin egen stemning og sine egne utfordringer, er byen en enorm lekeplass for skatere. Fra parker og torg til hustak og massive ramper - hvert hjørne er fullpakket med steder der man kan skate, inkludert House of Rolling Reverence, en tidligere kirke som er forvandlet til et paradis for skatere."
Spillet er utviklet i samarbeid med fellesskapet, og vil fortsette å utvides og forbedres med tilbakemeldinger fra fansen gjennom hele Early Access-perioden. Det er uklart hvor lenge Early Access vil vare, men vi blir fortalt at "det er mye mer som kommer fra Skate."