Skateboard-proff hevder at et nytt Tony Hawk-spill er på vei

Den siste tiden har det gått mange rykter om at et nytt Tony Hawk's Pro Skater-spill er på vei, muligens i form av en samling av baner fra tidligere spill. Nå har en skateboard-proff kastet ekstra bensin på bålet.

Skateren Jason Dill har nylig utgitt en video som Nibel har delt på Twitter. I videoen forteller Jason Dill at et nytt spill i Tony Hawk's Pro Skater-serien faktisk kommer i år.

"Did you guys know that there's a new Tony Hawk Pro Skateboarder coming out in 2020?"

Selv om vi fortsatt ikke har hørt noe offisielt, virker det altså mer og mer sannsynlig at et eller annet Tony Hawk-spill er på vei.