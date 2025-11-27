Skate sesong 2 vil gi flere sosiale funksjoner og 80-talls skatekultur vibe

HQ

Den første sesongen av Skate er nesten ferdig. Utvikleren Full Circle gjør seg nå klar til å debutere neste runde med innhold, som kommer i den andre sesongen kjent som Future Radical. Dette neste kapittelet i spillet vil ha et stort fokus på sosiale funksjoner og henter også inspirasjon fra 80-tallets skøytekultur.

Som et sammendrag av hva du kan forvente, vil sesong 2 legge til nye skateområder, flere utfordringer, bedre måter å koordinere med vennene dine på, en ny spillmodus, ekstra kosmetikk og flere sesongbaserte arrangementer, inkludert ett for vinteren og ett for å ringe inn våren etter hvert også.

Den nye modusen er kjent som Own the Lot, og den er inspirert av seriens klassiker der du som et lag av spillere må krysse av og overvinne en rekke felles utfordringer innen en tidsbegrensning. Jo flere utfordringer du fullfører, jo bedre belønning får du.

Utover dette kan du forvente å se sosiale funksjoner som party-chat i spillet og fyrtårn som kan slippes for å finne og bli med i grupper. Disse er matchet med forbedringer til Replay Editor for å bringe Advanced Editor og tilby enda flere måter å lage fantastiske klipp på. Når det gjelder gameplay, kommer håndplanter til spillet for å legge til enda flere triksalternativer, og de ekstra skatebare områdene inkluderer Casper Hotel Rooftop, Road Tunnel, Building Roof Patio, og Canal Buildings, som hver og en vil forbli etter sesong 2 som en del av den fortsatte utviklingen av spillet. Og dette er også tilfelle for den siste visuelle passoppdateringen som forbedrer belysning, fotgjengeratferd, legger til flere frisyrer og kosmetiske alternativer, og mer.

Med en ny sesong kan du også forvente en ny Skate.Pass og mer betalt kosmetikk fra enda flere virkelige merker som Adidas, Scifi, Ricta, og OJ. Dette gjenspeiles også i lydsporet som legger til musikk fra Motorhead, Public Enemy, The Bombay Royale, og mer.

Sjekk ut sesong 2-traileren for Skate nedenfor.