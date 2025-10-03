Skates første sesong debuterer neste uke og byr på hoppeslott og "battle pass".

HQ

Skate har hatt en litt turbulent Early Access-lansering, ettersom fansen også sliter med inntektsgenerering og den generelle tonen i spillet. Det er arbeid for Full Circle før skateboardtittelen ankommer i sin fullførte 1.0-tilstand, og dette begynner å tre i kraft i den første sesongoppdateringen.

Den kommer 7. oktober, og Season 1 vil introdusere en rekke nye funksjoner og nytt innhold til spillet, inkludert nye områder, sesongbaserte arrangementer, nye utfordringer og oppgaver, flere merkevarepartnere og til og med Skate.Pass battle pass-ideen.

Når det gjelder de nye områdene, skal San Van styrkes med ny innredning på The Orb og The Skateway. Men denne innredningen vil bare være en forsmak på hva som kommer, ettersom Skate-o-Ween snart vil ankomme og bringe godbiter med Halloween-tema mellom 21. oktober og 11. november. Dette arrangementet beskrives som en "munter Halloween-feiring som ikke handler så mye om uhygge", en måte for spillere å Skate rundt i et tullete kostyme. Deretter følger 7-Ply Maple Harvest mellom 18. november og 2. desember, som skal feire bevegelsen på 70-tallet, da skatere oppdaget hvor effektivt lønnetre var som materiale for skateboarddekk.

Ellers er det nye utfordringer og oppgaver på bordet, 40 i alt, som vil rotere inn og ut på ukentlig basis. Det kommer nye merkevarepartnere, blant annet Santa Cruz, Independent og Creature, samt flere nye sanger som legges til lydsporet fra Ice Cube, Dinosaur Jr., Bad Religion og flere.

Det kommer en lysoppdatering som skal få spillet til å se enda bedre ut, og selvfølgelig Skate.Pass for å gjøre det mulig å tjene kosmetikk og Tix ved å fullføre utfordringer og oppgaver ved å spille på din måte.

Sjekk ut alt dette i aksjon i Season 1 traileren nedenfor.