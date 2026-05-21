Skaven får endelig sin tid i rampelyset i Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster

Det er få spill som lar deg spille som onde smågutter, men hvis det er noen IP som har et stort potensial for dem, så er det Warhammer. Til slutt bytter vi ut stolte helter fra dødsrikene med noen av de verste skurkene, og spiller som en sleip Skaven i Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster.

Spillet ble avslørt på dagens Warhammer Skulls showcase. Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster kommer fra utvikleren Old Skull Games og utgiveren Dotemu, og i Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster får spillerne spille den hettekledde Skaven Vihneek, som ønsker å stige til topps i Eshin-klanen, og får se rottefolkets samfunn fra innsiden. Spillet fikk en kort teaser, med det minste glimt av gameplay, men da vi ser en rotte slå hodet til en annen med et skjold, blir vi umiddelbart fortalt hva som er i vente. Noen andre som får Tails of Iron-vibber?

"Vi er stolte av å kunngjøre Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster, et spill dedikert til Skaven, hvor du får være en av dem og oppdage deres verden fra innsiden," sa spilldirektør Andreas Bonnardel. "Det var en selvfølge for oss og utgiveren Dotemu å avduke spillet på Skulls Showcase, der vi kunne snakke direkte med Warhammer-miljøet. Vi vet hvor rik og dyp denne historien er, og vi gleder oss til å komme med vårt eget syn på det som gjør Skaven så ikonisk. Vi gleder oss til å høre hva samfunnet synes om det. Ja-ja."

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster lanseres i 2027 for Xbox Series X/S, PS5, PC og Nintendo Switch 2.