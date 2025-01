Skeleton Crew er Disneys minst populære Star Wars-serie

HQ

Den mye mer barnevennlige Star Wars: Skeleton Crew har ikke blitt tatt imot med fullt så åpne armer av fansen som Disney kanskje hadde håpet, og premieren var nærmest katastrofal. Ifølge Nielsens målinger ble de to første episodene strømmet i til sammen 382 millioner minutter i løpet av den første uken, noe som er det laveste tallet noensinne for en Star Wars -serie.

Til sammenligning nådde The Acolyte 488 millioner minutter med sine to første episoder i premiereuken, mens den tredje sesongen av The Mandalorian nådde 823 millioner minutter i samme tidsrom.

Til tross for generelt ganske positive anmeldelser fra fans og kritikere, spesielt for sin "post-Return of the Jedi"-følelse, med fokus på barn som blir tatt med på et intergalaktisk romeventyr. Serien har imidlertid ikke klart å omsette dette til sterke seertall, og til tross for diskusjoner om en andre sesong fra seriens regissør Jon Watts, avhenger alt nå av hvorvidt de siste episodene faktisk klarte å tiltrekke seg flere seere.

"Vi har 100 % en idé for en andre sesong og vet hva vi vil gjøre. Du kommer til å vokse opp sammen med barna."

Som vi alle vet, klarte ikke The Acolyte å samle nok seere til å rettferdiggjøre flere sesonger, blant annet på grunn av de enorme produksjonskostnadene, men risikoen er nå at Skeleton Crew kan møte samme skjebne.

Ser du på Star Wars: Skeleton Crew, og hva synes du om serien?