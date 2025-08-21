Skeletor vender tilbake i He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction

Et splitter nytt He-Man-spill er på vei. He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction er et sideskrollende slagsmål i retroinspirert pikselkunststil, utviklet av Bitmap Bureau i samarbeid med Mattel og Limited Run Games. Spillerne tar kontroll over He-Man, Teela, Man-At-Arms og flere andre, og kjemper på 12 store og varierte nivåer fylt med nådeløs action, power-ups, magi og spesielle evner. Oppdraget: Stopp Skeletor fra å fullføre et eldgammelt ritual som kan kaste Eternia ut i evig mørke.

Erika Winterholler fra Mattel beskrev prosjektet som "et kjærlighetsbrev til dem som vokste opp med He-Man", som kombinerer klassisk grafikk med moderne gameplay. Josh Fairhurst fra Limited Run Games la til at det er "Masters of the Universe-arkadespillet jeg lengtet etter som barn." He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction er bekreftet for Playstation 5, Xbox Series S/X, Switch og PC. Sjekk ut den fantastiske traileren nedenfor.