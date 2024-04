HQ

Indie-utvikleren Wales Interactive er kjent for å ha bidratt til å sette den en gang så sovende FMV-sjangeren på kartet igjen, og endret kurs i 2020 med lanseringen av Maid of Sker. Dette førstepersonsskrekkspillet, som er gjennomsyret av walisisk folklore, har et skremmende plot fra forfatterne og designerne bak SOMA, Battlefield 1 og Don't Knock Twice.

To år etter lanseringen vendte Wales Interactive tilbake til dette universet med en åndelig etterfølger som skiller seg sterkt fra den stealth-fokuserte forgjengeren. Sker Ritual har i stedet mer til felles med Call of Duty Zombies, ettersom det er et intenst overlevelses-FPS der spillerne må skyte ned stadig mer aggressive bølger av levende døde. Spillet ble lansert i Steam Early Access i 2022 og har nå funnet veien til PS5 og Xbox Series.

Sker Ritual har fire kart som spillerne kan takle enten alene eller i samarbeid i en gruppe på opptil fire spillere. Hvert av disse kartene fungerer som en minikampanje, der du må løse gåter og fullføre en rekke mål mens du holder zombiehordene unna. Selv om kartutvalget riktignok er begrenset, synes jeg at hvert av kartene var særegne, og miljøene inneholdt mange skjulte, sammenhengende stier som jeg kunne bruke penger på å låse opp.

Skytingen er kjapp og presis, og det finnes en rekke våpen du kan bruke til å ta knekken på fiendene dine, fra enkle armbrøster og dobbeltløpspistoler til spesialvåpen som en rifle som kan avfyre lyn. Hordene vil også holde deg på tå hev, for her finner du en blanding av fiender som kan angripe på avstand og fiender som er mer nærkampfokuserte. Noen kaster ildkuler mot deg på lang avstand, andre gjør seg usynlige for å lure deg, og så er det selvsagt de vanlige zombielignende fiendene som slår til på nært hold.

Akkurat som den nevnte Call of Duty Zombies blir fiendene dine stadig mer utfordrende jo lenger tiden går. For å forberede deg på denne økende trusselen kan du kjøpe nye våpen fra leverandører, kjøpe en rekke kjerneoppgraderinger og utstyre deg med opplåsbare fordeler, såkalte mirakler. Disse miraklene gir karakteren din spesielle fordeler, og du får tre tilfeldige alternativer hver gang du går opp i nivå. Heldigvis gir Sker Ritual deg også muligheten til å oppdatere fordelene dine hvis du vil variere strategien din.

Når du har fullført et kart, tjener du XP, og når du stiger i nivå, kan du låse opp ny kosmetikk og en valuta i spillet som kalles bloddråper. Disse bloddråpene kan brukes til å kjøpe permanente oppgraderinger av karakterens helse, bevegelseshastighet og frykt. Når du har oppgradert karakteren din, kan du prøve deg på enda mer utfordrende vanskeligheter i spillet, noe som virkelig setter ferdighetene dine på prøve. Kosmetikken er også ganske morsom, med blant annet masker du kan utstyre deg med, spillerikoner og forskjellig menymusikk.

Ettersom jeg spilte spillet før lanseringen, spilte jeg det alene og kan derfor ikke uttale meg om spillets matchmaking eller online-ytelse. Det jeg kan si, er at spillet er fullt mulig å spille alene, men jeg skjønner hvorfor det er bedre å spille sammen med et par venner. Når jeg prøvde meg alene, selv i nybegynnermodus, var det irriterende å måtte ta pauser hele tiden når jeg løste gåter for å holde zombiene unna. Med en gruppe til å støtte meg kunne vi ha delt oppgavene, slik at noen av oss kunne ha vært dedikert til å kontrollere folkemengden og andre til å fullføre målene.

Sker Ritual Det nye spillet er kanskje en dristig endring i forhold til forgjengeren, men det er fortsatt et solid horde-skytespill som garantert vil imponere Call of Duty Zombies -fans. Skytespillet er kjapt, våpenutvalget er variert, og de mange oppgraderingene du kan utstyre karakteren din med, gjør at hver eneste runde føles ny. Når det er sagt, er kartutvalget ikke så stort, så vi håper at utvikleren Wales Interactive kan fylle på i løpet av de kommende månedene.