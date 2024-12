Skibidi Toalett inntar tronen i Fortnite

HQ

Fortnite Epic Games har nettopp sluppet sin villeste crossover hittil, og bringer det beryktede Skibidi Toilet-memet inn i spillet. Ryktene hadde fløyet rundt om nye kosmetikk, og i dag bekreftet Epic Games dem. Spillere kan nå ta tak i Skibidi Toilet-pakken, som inkluderer Plugerman-huden, en Lego-stil Skibidi-ryggsekk, en separat Skibidi Toilet-ryggsekk og en Plungerman Plunger-pickaxe. Pakken vil koste deg 2,200 V-Bucks, selv om den for øyeblikket er på salg fra den opprinnelige prisen på 2,900 V-Bucks.

Skibidi Toilet, skapt av Alexey Gerasimov, har tatt internett med storm med sin absurde humor og finurlige animasjon. Serien viser toaletter med menneskehoder som er fanget i latterlige kamper, alt til den fengende melodien "Dom Dom Yes Yes" av Biser King. Det som startet som korte, bisarre klipp, har blitt til et fullverdig meme, med en lojal fanskare og til og med en filmatisering på gang.

Fortnites siste samarbeid er bare nok et kapittel i spillets lange historie med merkelige og uventede partnerskap. Fra Spider-Man til Goku har spillet aldri vært sjenert for å blande popkultur med sin Battle Royale-galskap. Mens noen spillere klør seg i hodet over denne sprø crossoveren, ser det ut til at de fleste elsker det rare. Men handle raskt - denne tidsbegrensede pakken vil være borte innen 29. desember 2024.

Så hva tror du - vil du plukke opp Skibidi Toilet-pakken, eller er dette en crossover som er litt for sprø for din smak?