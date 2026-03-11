Skifer har fått ny administrerende direktør bare en måned før lanseringen av sin nye modulære lastebil

HQ

Slate er kanskje et av de mest interessante nye elbilmerkene som dukker opp globalt. Deres modulære lastebil kommer til å starte på rundt $ 25.000, og vil la kundene tilpasse stort sett alle aspekter av kjøretøyet, samtidig som de opprettholder en tydelig lav-fi basispris.

Men bare måneder før de endelige prismodellene og lanseringstidspunktene vil bli avslørt i juli, har selskapet nå byttet administrerende direktør. Ifølge Newsweek er Chris Barman nå ute som administrerende direktør, men vil fortsette som President of Vehicles.

Den nye administrerende direktøren er Peter Faricy, som tidligere har jobbet i Ford, og som VP for Amazon Marketplace i over et tiår.

Det er foreløpig ukjent om dette faktisk endrer Slates tonehøyde eller tone, men det virker fortsatt som om det er all damp fremover for den virkelige avdukingen i juli. Du kan se den opprinnelige tonehøyde nedenfor.