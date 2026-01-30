Skifer jobber fortsatt med å finne ut hva deres modulære elbil vil koste

HQ

Husker du Skifer-lastebilen? Den ble avslørt av Slate for en tid tilbake som en "modulær elbil", noe som betyr at den antageligvis vil lanseres til en svært grunnleggende pris, og at kunden deretter kan pusse opp bilen kraftig gjennom et bredt, bredt utvalg av modulært tilbehør.

Basisbilen har ingen radio, ingen automatiske vinduer og en rekkevidde på bare 240 kilometer. Men tanken er at den skal være billig for dem som vil ha den, og inneholde akkurat den luksusen du trenger for dem som er villige til å betale mer.

Men hva er den lave startprisen? Vel, administrerende direktør i Slate, Chris Barman, sa nylig til InsideEVs at de egentlig ikke vet det ennå:

"Vi har fortsatt diskusjoner om det. Vi jobber fortsatt tett med leverandørene våre for å se hvilke muligheter vi har til å fortsette å få ned kostnadene, for å se hva vi kan gjøre for å gi det videre til kunden før vi kunngjør den endelige prisen."

Det forventes å bli "rundt 20 000 dollar".

