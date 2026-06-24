Skilpadden Jonathan er anerkjent av Guinness World Records som det eldste levende landdyret

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Jonathan, en gigantisk landskilpadde fra Seychellene som ble født for nesten 200 år siden, er blitt anerkjent som en «Guinness World Records ICON» på grunn av sin alder: man antar at han ble født rundt 1832, noe som gjør ham minst 194 år gammel og dermed det eldste kjente landdyret.

«Jono» har bodd i herregården Plantation House på øya St. Helena, et britisk oversjøisk territorium i Sør-Atlanteren, siden 1882. Guinness World Records fremhever at han er eldre enn oppfinnelsen av fotografiet og telefonen, og at han har vært på jorden lenger enn Eiffeltårnet eller Frihetsgudinnen.

Dyret er bemerkelsesverdig friskt til tross for sin alder (langt over artens forventede levealder, som er rundt 150 år), og hans eneste alvorlige plage er tapet av luktesansen på grunn av alder. Men de som tar seg av ham sier at han er i god form og har god appetitt.

En aprilsnarr i år hevdet at han hadde dødd, men det var ikke sant. Den forrige rekordholderen for den eldste skilpadden var en stråleskilpadde fra Madagaskar ved navn Tui Malila, som døde i 1965 i en alder av 188 år.

Faktisk blir cellene hans undersøkt, fordi de ikke ser ut til å mutere på samme måte som menneskelige celler. I mellomtiden «tilbringer han dagene sine lykkelig sammen med tre andre skilpadder i hagene ved guvernørens residens, hvor han spiser gress og soler seg», opplyser Guinness World Records.