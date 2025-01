Skjelettmannskapet - sesong 1

HQ

Jeg har ikke vært den snilleste kritikeren av Star Wars i det siste, ettersom jeg har ment at seriene og filmene produsert av Lucasfilm og Disney har manglet det nivået av spenning og episk sci-fi-størrelse som serien en gang var kjent for. Det siste året beviste det meste med en middelmådig siste sesong av The Bad Batch, en rett og slett fin Tales of the Empire, og en oppriktig skuffende The Acolyte. Så kom desember, og vi ble introdusert for Skeleton Crew, en ny serie som startet med en samling episoder som ikke overbeviste meg om at vi hadde noe særlig mer i vente enn nok et middelmådig, på grensen til underveldende eventyr i en galakse langt, langt borte. Men etter hvert som serien har utviklet seg, har jeg blitt stadig mer underholdt og engasjert av det skaperne Christopher Ford og Jon Watts har å by på, så mye at Skeleton Crew fremstår som et av de bedre prosjektene på Star Wars i nyere tid.

HQ

For de som ikke er klar over det, følger Skeleton Crew en samling ungdommer som begir seg ut på en reise gjennom stjernene i håp om å vende tilbake til hjemplaneten sin, den mytiske At Attin. Reisen er imidlertid langt fra enkel, for denne fjerne verdenen er så godt som en legende for resten av galaksen, noe som betyr at barna blir tvunget til å sette sin lit til en fremmed som de snart innser er en forskrudd og grusom pirat. Det er en interessant historie av to hovedgrunner; for det første er den nesten designet som et rent familieeventyr, med unge skuespillere som er langt fra ungdommer, og for det andre fordi galaksen ikke er i fare her, i motsetning til andre Star Wars -prosjekter, og det er ingen jedi og sith som kjemper for godt og ondt. Det er bare et lite, enkelt eventyr med begrenset innvirkning på den større Star Wars verdenen.

Selv om jeg setter pris på dette konseptet, innkapsler og underholder ikke de unge skuespillerne meg helt på samme måte som andre Star Wars -hovedpersoner har gjort tidligere. Ja, de er veldig unge og mangler trening og erfaring til å konkurrere med mer etablerte stjerner, men samtidig er disse fire heltene langt unna å være ikoniske Kevin Macallister-typer, for eksempel. I tillegg kommer resten av skuespillerne, som i beste fall har mindre og inkonsekvente roller. Jude Law har en stor del av ansvaret og tyngden på sine skuldre, og han byr på en ubalansert prestasjon, noe som sannsynligvis delvis skyldes at karakteren hans skifter side og dynamikk fra gang til gang. Selv om jeg ikke vil nekte for at Laws rollefigur Jod Na Nawood starter med å etterlate en del å ønske, vokser han mot slutten av sesongen til å bli en ganske kompetent og verdig skurk, der det selv i siste episode gjenstår en viss grad av mystikk med hensyn til hans sanne motiver og fortid.

Dette er en annonse:

Plott og prestasjoner til side, hvis det er ett område som Skeleton Crew, i likhet med de fleste Star Wars filmer og serier før den, uten tvil nailer, så er det spesialeffekter, scenografi, kostymer og lyd. Star Wars Uansett hvordan du ser på hvert enkelt prosjekt, blir du alltid imponert med detaljerte og rike kulisser, fargerike og minneverdige kostymer og praktiske effekter, levende og imponerende spesialeffekter og lyd som får huset til å riste når høyttalersystemet ditt sender ut signaturlyden av et romskip som sprenger seg ut i hyperrommet eller en lyssabel som aktiveres. Skeleton Crew går aldri glipp av noe her, og fra et produksjonsmessig synspunkt føles det utrolig førsteklasses.

Nå som sesongen er over, vil jeg også rette en pekefinger mot tempoet og hvordan hver av episodene fungerte. For det første, som jeg antydet tidligere, vokser og forbedrer Skeleton Crew seg utover i sesongen, til det punktet hvor den siste halvdelen er bedre enn den første. Mellom en flott nest siste episode og en fantastisk femte episode som tok mannskapet til et galaktisk spa av alle steder, klarer Skeleton Crew å gi deg lyst til å komme tilbake på ukentlig basis, og det er ikke noe jeg har hatt lyst til å gjøre for mange Star Wars i det siste. Jeg vil imidlertid legge til at finalen avsluttes litt brått og mindre tilfredsstillende, men det er heller ikke en avslutning som gir etter og presenterer meningsløs fan-service, så jeg vil hylle og feire serien av den grunn.

Det eneste området jeg vil komme med en viss advarsel på, er at selv om Skeleton Crew har vært underholdende å se på, har den føltes slik på grunn av det unike premisset. Jeg håper i grunnen at vi ikke får se en kavalkade av Skeleton Crew-lignende serier som først og fremst er rettet mot yngre mennesker og som mangler det større Star Wars -fokuset, for for at Star Wars skal lykkes må den ha en balanse mellom det store og det små, og Skeleton Crew er et godt eksempel på at det sistnevnte har manglet i årevis.

Dette er en annonse:

Men alt i alt, selv om det ikke vil være grunnen til at du forelsker deg i Star Wars igjen og begynner å bygge opp håp om at denne serien kan nå sitt enorme potensial igjen, har Skeleton Crew vært en underholdende film som passer for alle målgrupper, og som ikke krever at du har satt deg inn i det bredere og stadig mer komplekse biblioteket av Star Wars lore. Det er en enkel, herlig og morsom film, og det er akkurat det jeg ønsker meg av en mer infantil og familievennlig Star Wars serie.