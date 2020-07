Skjermbilder fra SnowRunners kommende DLC

Du ser på Annonser

Saber Interactive og Focus Home Interactive har publisert et nytt galleri dedikert til "Season 1: Search & Recover", den første DLCen til SnowRunner, som blir tilgjengelig den 15. juli på PC, PlayStation 4 og Xbox One for alle som har kjøpt Season Pass.

DLCen tilføyer to nye kart, og her skal spillerne se etter restene av et WWII-bombefly. Dette nye innholdet inkluderer også to nye kjøretøy (TUZ 16 "Actaeon" og Ford 750 4x4 Crewcab), nye skins og masse mer.

Litt nytt innhold, inkludert nye oppdrag på allerede eksisterende kart og flere verktøy for modding av PC-versjone, blir også tilgjengelig samme dag for de som ikke har kjøpt Season Pass.

SnowRunner er tilgjengelig nå til PlayStation 4, Xbox One og PC (via Epic Games Store). Denne DLCen kan også kjøpes individuelt for de som ikke har Season Pass.