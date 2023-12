Skjermtid - 2024

HQ

Nå som 2023 er over, er det på tide å rette blikket mot 2024 og hva dette året har å by på for filmfans. Selv om vi nylig har begynt å inkludere TV-serier og nyheter på strømmeplattformer i våre Screen Times, fokuserer vi utelukkende på kinofilmer når vi ser på de neste 12 månedene, og ut fra de premieredatoene vi allerede kjenner til, er det mye å glede seg til.

Men før vi dykker ned i denne utvidede utgaven av Screen Time, en liten påminnelse: Vi har basert valgene våre på en britisk lanseringskalender, så husk å sjekke lokale lister og datoer.

The Beekeeper - 12. januar

Vi starter året med en splitter ny actionfilm med alles favorittbriten Jason Statham i hovedrollen. I The Beekeeper tar Statham brutal hevn på dem som avslørte hans hemmelige identitet som hemmelig agent for verden.

Mean Girls - 19. januar

Etter to tiår får den originale Mean Girls et nytt strøk maling. Mean Girls of 2024 kommer til å by på store endringer. En ny rollebesetning, noen musikalske innslag og mer vil bringe den klassiske komedien til en ny generasjon. Men for eldre fans er det også noen av skuespillerne som kommer tilbake for å holde nostalgien i gang.

Argylle - 2. februar

En spionromanforfatter, ekte spioner, masse action og eksplosjoner, og en katt i en ryggsekk. Alt dette og mer til kommer på skjermen i begynnelsen av februar når Argylle lanseres. Argylle, som kommer fra folkene bak Kingsman og Kick-Ass, følger en romanforfatter som blir ført inn i en undergrunnsverden av spioner og syndikater.

Migration - 2. februar

Etter lanseringen av The Super Mario Bros. Movie er Illumination klar med nok et animert eventyr. Denne gangen skal vi følge en andefamilie på deres livs reise. De begynner i New England og reiser gjennom New York og helt til Jamaica i denne muntre komedien.

The Iron Claw - 9. februar

Wrestling er ikke ekte. Det vet vi alle sammen. Men noen ganger er historiene altfor ekte. I The Iron Claw spiller blant andre Zac Efron og Jeremy Allen White brødrene Von Erich, som skrev historie i wrestlingverdenen på 1960-tallet. Etter å ha blitt presset av faren til å bli det beste de kan bli, tar familiens historie raskt en mørk vending.

Madame Web - 16. februar

Vi kan ikke tro at de har laget Morbius for kvinner. Madame Web er den siste spin-off-filmen i Sonys eget Spidey-univers. Med Dakota Johnson i hovedrollen som Madame Web skal hun og tre andre Spider-Women bekjempe en skurk med evnen til å se inn i fremtiden.

Dune: Part Two - 1. mars

Etter at skuespillerstreiken skjøv Dune: Part Two ut av den planlagte lanseringsdatoen, kan vi neste vår endelig vende tilbake til Arrakis. Basert på andre halvdel av den første Dune-boken får vi følge Paul Atreides' vei til makten på ørkenplaneten mens han søker hevn over Harkonnens. Hvis du liker sci-fi-epos, vil du ikke gå glipp av denne.

The Fall Guy - 1. mars

Ryan Gosling, som er en av Hollywoods heteste skuespillere for tiden, spiller hovedrollen i denne actionkomedien, der han sammen med Emily Blunt portretterer en tidligere stuntmann som blir viklet inn i en rekke sprø påfunn i jakten på en forsvunnet filmstjerne. Med Aaron Taylor-Johnson i hovedrollen ser The Fall Guy ut til å bli en av mars måneds største filmer.

Kung Fu Panda 4 - 8. mars

Etter tre fantastiske hovedfilmer gjør Dreamworks' legendariske animasjonsserie comeback. I denne filmen skal Po kjempe mot en ny skurk kalt Kameleonen, som kan forvandle seg til mektige kung fu-mestre. Forhåpentligvis vil denne filmen leve opp til forventningene fra den forrige trilogien.

Ghostbusters: Frozen Empire - 29. mars

Når det skjer noe merkelig i nabolaget ditt, er det egentlig bare én person du kan ringe. Ghostbusters: Frozen Empire er oppfølgeren til den rebootede filmserien, der Finn Wolfhard, McKenna Grace, Paul Rudd og resten av teamet jobber sammen med Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson og den gjenværende originalgjengen for å stoppe et iskaldt angrep på New York City.

Godzilla x Kong: The New Empire - 12. april

Du har sett kjempeapen og den radioaktive øglen kjempe mot hverandre og en felles trussel, og nå får vi se sistnevnte skje igjen. I Godzilla x Kong: The New Empire slår urduoen seg sammen for å bekjempe nok en potensiell verdensomspennende katastrofe i en film som lover enorme mengder ødeleggelse og kaos.

Garfield-filmen - 24. mai

Chris Pratt har kanskje en av verdens beste agenter. Ikke bare fikk han rollen som Mario i år, men neste år skal han spille en av verdens mest berømte katter. Garfield-filmen kommer til å inneholde alt du forbinder med den feite katten. Et lite hat mot Futte, noen vitser til kameraet og masse lasagne å spise.

Kingdom of the Planet of the Apes - 24. mai

Det er lenge siden sist vi fikk se hvordan verden kunne sett ut hvis apene tok over. I den siste Planet of the Apes-filmen hopper vi frem i tid, forbi Caesars alder og inn i en ny æra der vi følger hans forfedre. Menneskenes herredømme er for lengst over, og i Kingdom of the Planet of the Apes får vi se våre fjerne forfedre etablere seg i sin nye verden.

Furiosa - 24. mai

Etter suksessen med den episke Mad Max: Fury Road er Furiosa en spinoff som utforsker opprinnelsen til den frafalne postapokalyptiske krigeren før hun slo seg sammen med Mad Max. Denne episke historien har Anya Taylor-Joy i hovedrollen, mens Chris Hemsworth også spiller en birolle.

Imaginary Friends - 24. mai

Imaginary Friends er en av de mest spennende filmene du kommer til å se i 2024, og er en komedie som følger en ung jente som etter å ha gjennomlevd en vanskelig opplevelse får evnen til å se fantasivenner som har blitt etterlatt av sine voksne motstykker. Med Emily Blunt, Ryan Reynolds, Matt Damon, John Krasinski, Steve Carrell, Sam Rockwell, Phoebe Waller-Bridge, Vince Vaughn, Awkwafina m.fl. på rollelisten ser dette ut til å bli vårens store komediesatsing.

Ballerina - 7. juni

John Wick-universet utvides med en spinoff-film som handler om en ung leiemorder som vil hevne seg på dem som drepte familien hennes. I Ballerina har Ana de Armas hovedrollen, mens Keanu Reeves, Lance Reddick og Ian McShane gjentar rollene som henholdsvis Wick, Charon og Winston.

Inside Out 2 - 14. juni

I Pixars neste storfilm vender animasjonsstudioet tilbake til en av sine nyere IP-er. Etter ni års pause gir Pixar oss endelig en oppfølger til Innsiden ut, og i denne oppfølgeren blir følelsesteamet overveldet av nye følelser, samtidig som verten Riley møter utfordringene ved å være tenåring.

A Quiet Place: Day One - 28. juni

John Krasinski utvider sitt A Quiet Place-univers ytterligere med en spinoff kalt A Quiet Place: Day One. I denne filmen spiller Joseph Quinn fra Stranger Things, samt Djimon Hounsou og Lupita Nyong'o, som alle forsøker å overleve i en verden der støy er din største fiende.

Despicable Me 4 - 5. juli

Gru, Lucy, barna og Minions er tilbake igjen for en ny utflukt og for Illuminations andre film i 2024. I Despicable Me 4 er Steve Carrell tilbake i animasjonsfilmserien, og Kristin Wiig, Miranda Cosgrove og Steve Coogan spiller henholdsvis Lucy Wilde, Margo og Silas Ramsbottom.

Deadpool 3 - 26. juli

I Deadpool 3, kanskje den mest etterlengtede Marvel-filmen siden Spider-Man: No Way Home, er Ryan Reynolds tilbake i rollen som den vittige og rappkjeftede superhelten, som slår seg sammen med Hugh Jackmans Wolverine i en film der Deadpool-veteranene vender tilbake til kampen, i tillegg til en lang rekke rykter og store kamuflasjefigurer som også forventes å dukke opp.

Alien: Romulus - 16. august

Vi har sett store og mektige voksne i kamp mot Xenomorphs før, men i den kommende Alien: Romulus, som er regissert av Fede Alvarez, har oppgaven med å overleve universets dødeligste livsform falt på en gjeng ungdommer. Med Isabela Merced i hovedrollen håper denne filmen å bringe Alien-serien tilbake til sine skrekkrøtter.

Kraven the Hunter - 30. august

Mens Madame Web debuterer tidligere på året, har Sony spart Kraven the Hunter til sensommeren, og denne delen av Edderkoppuniverset handler om Aaron Taylor-Johnsons Sergei Kravinoffs streben etter å bli verdens beste jeger. Med Russell Crowe og Ariana DeBose på rollelisten vil denne filmen gi oss en mørkere superheltfortelling.

Beetlejuice 2 - 6. september

Over 30 år etter at Tim Burtons ikoniske komediefilm debuterte, slår den berømte regissøren og Michael Keaton seg sammen igjen for å bringe den elskede karakteren tilbake til det store lerretet. Med Jenna Ortega, Monica Bellucci, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Willem Dafoe og mange flere i rollene, vil denne oppfølgeren sparke i gang sesongen for skrekkfilmer.

Joker: Folie à Deux - 4. oktober

Joaquin Phoenix vender tilbake til en av sine mest kritikerroste roller når oppfølgeren til Joker kommer i oktober. Dette kriminaldramaet blir også sett på som en musikal, noe som gjør Lady Gaga som Harley Quinn enda mer passende. Med Zazie Beetz og Brendan Gleeson på rollelisten, og Todd Phillips tilbake i regissørstolen, vil denne filmen forsøke å nå originalens høyder.

Paddington i Peru - 8. november

Det finnes kanskje ikke en sunnere film i 2024, for etter to helt fantastiske utflukter er det marmeladeelskende, høflige og velkledde yndlingspattedyret tilbake, og denne gangen tar han turen tilbake til hjemlandet for å besøke familien sin. I Paddington i Peru låner Ben Whishaw nok en gang ut stemmen sin, og de faste gjengangerne i familien Brown gjør også comeback.

The Bikeriders - 2024

Stjernetrioen Tom Hardy, Austin Butler og Jodie Comer slår seg sammen i et krimdrama som kretser rundt en motorsykkelklubb. The Bikeriders skildrer livet til klubbens medlemmer, som stiger i gradene i det amerikanske Midtvesten og blir viklet inn i alle slags kriminelle affærer.

Det vil utvilsomt komme mange flere filmer som debuterer i løpet av kalenderåret, men ut fra det vi allerede vet med sikkerhet vil debutere, er det tydelig at 2024 tegner til å bli et svært imponerende år.