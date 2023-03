Skjermtid - april 2023

HQ

Våren er i full gang, og det betyr uten tvil at mange av dere ønsker å våkne fra dvalemodus og komme tilbake til den store og travle hverdagen. Vi er her for å gi deg 11 grunner til hvorfor du bare bør kose deg foran TV-en eller gå på kino, ettersom april bringer et bredt utvalg av spennende filmer og TV-serier.

Men før vi kommer til denne nye episoden av Screen Time, en rask påminnelse. Vi har basert valgene våre på en britisk utgivelseskalender, så sørg for å sjekke lokale oppføringer for nøyaktige datoer. Med det ute av veien, la oss starte ting med en ekstremt etterlengtet animasjonsfilm:

The Super Mario Bros. Movie - 5. april

Illumination, skaperne av alle ting Minions, har fått tak i Nintendos mest ikoniske karakter og tilpasset ham til et eventyr som ser Mario, Peach, Toad, og en haug med andre umiddelbart gjenkjennelige og elskelige ansikter som reiser over Mushroom Kingdom for å redde Luigi og stoppe Bowsers herjinger. Med en stjernespekket rollebesetning, inkludert Chris Pratt, Jack Black, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Seth Rogen og mer, vil dette være Marios første virkelig store gjennombrudd på det store lerretet.

Beef [Netflix] - 6. april

De fleste med førerkort har følt et skikkelig raseri bak rattet en eller annen gang, men svært få har sannsynligvis latt det påvirke dem på den måten som Steven Yeun og Ali Wong har i Netflix' Beef. Denne serien møter vi to mennesker som virkelig blir fortært av hat mot hverandre etter en bilulykke, og hvordan livene deres endres drastisk når de ser ut til å utforske alle måter for å ta hevn på hverandre.

The Pope's Exorcist - 7. april

Religion og skrekk har alltid danset en delikat linje, da noen av de beste skrekkfilmene i historien utforsker hvordan prester og guds menn beseirer og overvinner demoner og besatte mennesker. The Pope's Exorcist skal utforske noe lignende, for her skal Russell Crowes Father Gabriele Amorth undersøke et tilfelle av besettelse når han avdekker en hundre år gammel konspirasjon som har blitt skjult av Vatikanet.

Renfield - 14 april

Har du noen gang lurt på hvordan Dracula ville passe inn i det moderne samfunnet? I så fall bør denne komiske varianten av verdens mest berømte vampyr, Renfield, være noe for deg. Denne morsomme filmen ser Nicholas Hoult som den titulære Renfield, en assistent til Nicolas Cages Dracula, mens han ser ut til å forlate mørkets prins' tjeneste for å ha et enkelt liv i dagens New Orleans.

Assassin Club - 14 april

Henry Golding er i ferd med å bli en av de mest lovende unge actionstjernene i Hollywood, og hans neste store film, Assassin Club, ser ut til å bli det neste hakket på dette beltet. Sammen med Noomi Rapace, Daniela Melchior og Sam Neill ser denne filmen Goldings hovedmann få i oppgave å eliminere syv mennesker fra hele verden, som tilfeldigvis er leiemordere som har blitt hyret inn for å eliminere ham.

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die [Netflix] - 14. april

Fans av Netflix' The Last Kingdom har uten tvil ventet lenge på at serien skal fortsette med denne filmen. The Last Kingdom: Seven Kings Must Die finner sted etter hendelsene rundt kong Edvards død, og ser Uhtred av Bebbanburg og hans allierte reise over et splittet kongedømme i håp om å forene England.

Ghosted [Apple TV+] - 21. april

Den ene er en svært dyktig hemmelig agent og den andre er en forelsket sjel som håper på lykke. Filmen med Chris Evans og Ana de Armas utfordrer kjønnsstereotypier ved å se Evans spille den hjelpeløse hjerteknuseren, mens de Armas redder dagen som den hederlige heltinnen.

Evil Dead Rise - 21 april

The Evil Dead-franchisen kommer tilbake til sine virkelig forferdelige og grusomme røtter i april når den opprivende Evil Dead Rise kommer på kino. Denne filmen forteller historien om hva som skjer når gjenforeningen av to fremmedgjorte søstre brytes opp av demonbesatte personer, og forteller hva som skjer når de må prøve å overleve disse angrepene fra sine kjære.

Paint - 28 april

Livet er fullt av lykkelige, små ulykker som en berømt, elsket maler pleide å si. Owen Wilsons Carl Nargyle, en mann kjent som Vermonts nummer 1 offentlige TV-maler med en perm og en tilpasset varebil ville sannsynligvis ikke ha et så positivt syn på livet, spesielt når en viss ung maler, med en perm og en egen tilpasset varebil inntar scenen og stjeler livet hans i Paint.

Peter Pan and Wendy [Disney+] - 28. april

Avhengig av når du ble født har du sannsynligvis en favorittversjon av historien om gutten som ikke ville vokse opp. Siden det har gått en stund siden en Peter Pan-film ble sveivet ut har Disney gitt den ikoniske historien en annen live-action-variant med Peter Pan and Wendy, en film som tar oss tilbake til Neverland for å møte Jude Laws versjon av Captain Hook.

Og det var det igjen. Vi kommer tilbake om en måneds tid for nok en episode av Screen Time, hvor vi ser på hva mai 2023 bringer til bordet.