Skjermtid - april 2024

April er en skygge av det vi så i mars, både i film- og TV-sektoren og i spillverdenen. Det kommer noen få spennende nyheter på kino og strømmetjenester denne måneden for film- og serieelskere, men tilbudet er betydelig dårligere enn det vi så i forrige måned. Likevel, for å se hva som skiller seg ut, la oss dykke ned i en ny episode av Screen Time.

Men før vi gjør det, la oss ta en liten gjennomgang: Vi har basert valgene våre på en UK releasekalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktig oversikt og informasjon.

The First Omen - 5. april

Denne filmen er en prequel til den ikoniske og klassiske skrekkfilmen The Omen, og handler om en ung amerikansk kvinne som blir sendt til Roma for å begynne et liv i kirkens tjeneste. Men en skremmende konspirasjon og et ubeskrivelig mørke som omgir fødselen av ren ondskap, setter hennes hengivenhet til troen på prøve.

Sugar [Apple TV+] - 5. april

Colin Farrell slår seg sammen med Apple TV+ for å spille rollen som John Sugar, en privatetterforsker som har fått i oppgave å avdekke den mørke og forskrudde sannheten bak forsvinningen til barnebarnet til en av Hollywoods eliter. Serien byr på rå action og en forvirrende historie, og Amy Ryan spiller en av hovedrollene.

Monkey Man - 5. april

Dev Patel spiller hovedrollen i denne John Wick-aktige actionfilmen som utspiller seg i India. Monkey Man handler om en ung mann som i en hevnaksjon mot de korrupte som myrdet moren hans og utsetter hjelpeløse for fare, ikler seg en apemaske og utøver grusom og voldelig rettferdighet.

Fallout [Prime Video] - 11. april

Fallout er uten tvil den mest etterlengtede serien som kommer denne måneden, og er en storstilt live-action-filmatisering av Bethesdas ikoniske RPG-videospill. Serien dreier seg om Ella Purnells Vault 33 beboer Lucy, som utforsker ødemarken, finner på sprø påfunn og møter flere nye allierte og ansikter underveis, deriblant Walton Goggins' Ghoul og Aaron Motens Brotherhood of Steel soldat Maximus.

Civil War - 12. april

I en ganske uvanlig vending for produksjonsselskapet A24 er Civil War et massivt actionfylt eventyr som utforsker en dystopisk fremtid der USA har blitt delt i to stridende fraksjoner. I denne ambisiøse filmen følger vi et team av embedded journalister som kjemper for å redde landet fra ytterligere uopprettelig skade, og i hovedrollene finner vi Nick Offerman, Wagner Moura, Cailee Spaeny og det virkelige powerparet Kirsten Dunst og Jesse Plemons.

Franklin [Apple TV+] - 12. april

Apple Apple TV vender tilbake til de historiske dramaene som de elsker så høyt denne måneden, med den Michael Douglas-ledede Franklin. Denne serien følger USAs grunnlegger på et farlig oppdrag til Frankrike i et forsøk på å skape en allianse for å sikre fremtiden til den unge nasjonen under den amerikanske uavhengighetskrigen.

Arcadian - 12. april

Nicolas Cage låner ut sine talenter til denne kommende filmen, der han spiller faren til to tvillingsønner i tenårene som kjemper for å overleve i et avsidesliggende gårdshus mot verdens ende. De kjemper mot skremmende og dødelige skapninger, og denne thrilleren ser ut til å være proppfull av action og skrekkelementer.

Abigail - 19. april

Denne aprilmåneden er virkelig proppfull av grøssere, og det er nettopp det vi får med den kommende Abigail. Denne filmen følger en gruppe kriminelle som innser at de har fått mer enn de hadde regnet med etter at de kidnappet ballerinadatteren til en mektig person i underverdenen, bare for å oppdage at jenta ikke er spesielt normal. Giancarlo Esposito leder rollelisten, som også består av Kathryn Newton, Dan Stevens og Matthew Goode.

Rebel Moon - Part Two: The Scargiver [Netflix] - 19. april

I den andre delen av Zack Snyders sci-fi-serie er Sofia Boutella tilbake i hovedrollen som Kora, som begynner arbeidet med å demontere og slå tilbake mot det overmektige imperiet. Med Charlie Hunnam, Anthony Hopkins, Cary Elwes, Michael Huisman, Djimon Hounsou, Jena Malone og flere andre i hovedrollene eller som vender tilbake, ligger dette an til å bli månedens store Netflix-satsing.

The Book of Clarence - 19. april

Vi kommer til å gjøre denne kort, ettersom mange regioner sannsynligvis allerede har hatt sjansen til å se The Book of Clarence. På grunn av lisensproblemer kommer filmen endelig til Storbritannia denne måneden, med en komisk og eventyrlig skildring av en svindler som forsøker å skape seg et bedre liv under Messias' fremvekst.

The American Society of Magical Negroes - 26. april

Justice Smith spiller hovedrollen som den unge Aren, et magisk individ som har blitt rekruttert til å bli med i et hemmelig svart selskap som har til oppgave å gjøre livet enklere for hvite mennesker. Den fantastiske komediefilmen ønsker å gjøre narr av rasedynamikken og har David Alan Grier i spissen for å fullføre oppgaven.

Challengers - 26. april

Zendaya stiller opp i denne dramatiske, romantiske sportsfilmen om det unge tennisvidunderbarnet Tashi, som er blitt trener og får i oppgave å hjelpe sin mesterlige ektemann med å finne tilbake til formen, samtidig som han møter sin tidligere bestevenn og Tashis ekskjæreste. Hvis du liker romantisk kompliserte filmer eller sportsfilmer, er dette en film du bør holde øye med.

Knuckles [Paramount+] - 26. april

Idris Elba låner stemmen sin til den ikoniske røde echidnaen i denne spinoff-live-action-serien som fortsetter etter hendelsene i Sonic the Hedgehog 2 og inkluderer både Sonic og Tails som cameo-stjerner. I denne serien får Knuckles i oppgave å lære opp et menneske til å bli en krigersk echidna, og som forventet går det ikke alltid som planlagt.

Dette var nok en episode av Screen Time. Kom tilbake om noen uker, når vi tar en titt på hva mai 2024 har å by på.