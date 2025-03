Skjermtid - april 2025

HQ

Videospillfans, hør etter. Vi har hatt noen måneder tidligere som har inneholdt en rekke ulike filmatiseringer av gjenkjennelige serier og franchiser, men svært få er så fullspekket som denne aprilmåneden. Denne månedens hovedtema er videospillfilmatiseringer, men utover det er det også en rekke andre lovende nye prosjekter som kommer på kino og strømmetjenester. Så med mye planlagt, la oss sette i gang med neste episode av Screen Time.

Før vi begynner, litt husarbeid igjen. Vi har basert våre valg på en britisk lanseringskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige lister og informasjon.

Devil May Cry [Netflix] - 3. april

Vi starter med det neste store samarbeidet mellom Netflix og Castlevania showrunner Adi Shankar. Denne gangen forlater anime-talentet Konami-franchisen til fordel for å jobbe med en Capcom-IP, nærmere bestemt den elskede Devil May Cry. I dette showet får vi møte Dante og se hvordan demonjegeren får i oppgave å redde verden fra overnaturlige og forvridde trusler.

The Bondsman [Prime Video] - 3. april

En av Prime Videos store nyheter denne måneden har Kevin Bacon i hovedrollen, som her spiller en myrdet og så gjenoppstått dusørjeger, som nå må bruke sine spesifikke ferdigheter til å spore opp og eliminere demoner som har rømt fra helvete, alt på vegne av Djevelen. Denne actionserien kommer til å være voldelig, mørk og litt humoristisk også, og er et must å se for abonnenter i april.

A Minecraft Movie - 4. april

En annen stor videospillfilmatisering debuterer i april og bringer Mojangs umåtelig populære klosseverden til kinoene. A Minecraft Movie er stort sett hva det står på boksen, og ser en gjeng personer som blir transportert inn i det uvanlige landet og får i oppgave å finne veien hjem, riktignok med hjelp av Jack Blacks Steve. Med en rollebesetning som også inkluderer Jason Momoa og Jennifer Coolidge, er dette en film du ikke vil gå glipp av på kino.

Death of a Unicorn - 4. april

A24 har faktisk et par prosjekter planlagt for denne måneden, og det første er den mørke komedien Death of a Unicorn. I denne filmen må Jenna Ortega, Paul Rudd, Richard E. Grant og flere andre overleve hevngjerrige enhjørninger, som ønsker å slå tilbake for å beskytte føllene sine og for å hevne seg på legemiddelfirmaet som eksperimenterte på dem i et forsøk på å tappe deres avanserte helbredende egenskaper på flaske.

Black Mirror: Sesong 4 [Netflix] - 10. april

En av Netflix' mest kjente serier vender tilbake denne måneden, og med seg har den en rekke nye antologiepisoder. Black Mirrors syvende sesong vil by på en stablet rollebesetning og fange dem i enten ubehagelige eller opprivende scenarier som har en tendens til å parodiere eller fungere som en satire over en eller annen form for virkelighet. Unødvendig å si, hvis du har savnet litt uortodoks drama, er dette billetten.

G20 [Prime Video] - 10. april

Månedens andre store Prime Video -nyhet er Viola Davis, som spiller USAs president som må kjempe for å overleve terrorister som har tatt over det politiske G20-toppmøtet. Med Anthony Starr på rollelisten handler denne filmen om action og drama på en stor global scene, med et tema som føles veldig 80-tallsaktig i sin utforming.

Your Friends & Neighbours [Apple TV+] - 11. april

Det største Apple TV+ -prosjektet som er verdt å følge med på i april, er Jon Hamm-ledede Your Friends & Neighbours, som er en dramaserie der den tidligere Mad Men -skuespilleren vender seg til et liv som innbruddstyv for å fortsette å finansiere sin dyre sosietetslivsstil, etter en tøff skilsmisse og å ha mistet jobben. Men alt dette faller snart fra hverandre når han en dag bryter seg inn i feil hjem...

The Amateur - 11. april

I denne neste filmen leder Rami Malek et stjernespekket cast - med blant andre Jon Bernthal, Rachel Brosnahan og Laurence Fishburne - og spiller hovedrollen som en CIA-kryptograf som utpresser organisasjonen han jobber for i et forsøk på å få ham løslatt for å jakte på en gruppe terrorister som var ansvarlige for drapet på kona hans. Forvent masse action og spenning med høy innsats i denne filmen.

Drop - 11. april

Brandon Sklenar ser ut til å være overalt for tiden, enten det dreier seg om historiske dramaer eller romantiske komedier, og snart kan han også legge mystiske thrillere til denne listen når han spiller sammen med Meghann Fahy i den kommende Drop. I denne filmen ser vi en enkemors første date på mange år ta en vending til det verre når hun begynner å mistenke at daten trakasserer og truer henne på livet.

The Last of Us: Sesong 2 [Max] - 14. april

Nok en stor videospilladaptasjon, HBOs The Last of Us kommer tilbake denne måneden for å starte sin andre sesong. Dette neste kapittelet i historien vil begynne å tilpasse Part II av Naughty Dogs actioneventyr, og Pedro Pascal og Bella Ramsey vender tilbake som henholdsvis Joel og Ellie, sammen med en rekke nye og andre tilbakevendende stjerner.

Sinners - 18. april

Michael B. Jordan er snart klar for den kommende Sinners, der han skal spille to roller som tvillingbrødre, som etter å ha vendt tilbake til hjembyen sin oppdager at den nå er blitt overkjørt av en svært ond, blodsugende tilstedeværelse. Med Hailee Steinfeld og Jack O'Connell i hovedrollene, ser denne dramafilmen ut til å by på mye action og til og med skremmende elementer.

Andor: Sesong 2 [Disney+] - 22. april

Mange vil fortelle deg at Andor er det beste Star Wars har vært på mange år, og selv om det definitivt er et argument for å støtte det, legger dette suksessnivået stor vekt på og forventning til den andre sesongen, som debuterer i april. Denne sesongen vil komme i fire deler som hver utforsker ett år i de fire årene mellom seriens første sesong og Rogue One: A Star Wars Story, noe som betyr at vi kan forvente en storslått og omfattende fortelling i denne neste episoden.

You: Sesong 5 [Netflix] - 24. april

Penn Badgeleys Joe Goldberg har det perfekte liv, til tross for mange, mange år med skummel forfølgelsesaktivitet. Etter å ha vendt tilbake til byen der Joes problemer først begynte, faller han igjen inn i gamle vaner, samtidig som han plages av spøkelser fra fortiden. De neste episodene blir også seriens siste, noe som betyr at vi kan forvente en avslutning på historien som har strukket seg over flere år.

The Accountant 2 - 25. april

Vi har ventet i årevis på denne oppfølgeren, men endelig slår Ben Affleck og Jon Bernthal seg sammen igjen for The Accountant 2, en actionoppfølger der den intellektuelle Christian Wolff og hans bror Braxton får i oppgave å løse mordet på en finansdirektør, noe som snart fører til at de to blir viklet inn i et komplekst og farlig mysterium.

Havoc [Netflix] - 25. april

Netflix' store spillefilmnyhet i april. Havoc ser Tom Hardy i rollen som en hardbarket detektiv som får i oppgave å kjempe seg gjennom en kriminell underverden for å redde den fraseparerte sønnen til en lokalpolitiker. Denne historien byr på brutal action, men også mye drama og mystikk, ettersom hovedpersonen Walker snart blir fanget i et nett av konspirasjoner og korrupsjon.

Until Dawn - 25. april

David F. Sandbergs Until Dawn er den andre store videospillfilmatiseringen og den siste for april måned. Den er inspirert av Supermassives populære skrekkspill og handler om en samling ungdommer som får i oppgave å overleve natten mens de blir jaget av flere mystiske fiender og mordere. Haken ved det hele? Denne skremmende natten er også en loop, noe som betyr at den starter på nytt hver morgen, og gjengen får i oppgave å finne ut hvordan de skal bryte syklusen.

The Legend of Ochi - 25. april

A24s andre store kinotilbud i april. The Legend of Ochi er et uvanlig fantasieventyr som dreier seg om en ung jente som ønsker å bryte tradisjoner og trender ved å bli venn med og redde en sjelden og unnvikende dyreart fra menneskene, noe som til slutt sender henne ut på et vanvittig eventyr for å ta den lille og elskelige skapningen med seg hjem.

Og det bringer oss til slutten av nok en episode. Kom tilbake om noen uker for å se hva mai 2025 har i vente for film- og TV-fans.