Skjermtid - august 2023

Sommeren nærmer seg allerede slutten, men selv om det fortsatt er minst en måned med sol og varme å nyte, gjør film- og TV-produksjonsselskapene alt de kan for å få deg inn igjen for å se de nyeste og mest spennende filmene og seriene. I august 2023 kommer det noen virkelig spennende filmer på kino og noen lovende serier på strømmetjenester, så for å få en forsmak på hva som kommer, dykker vi ned i den siste episoden av Screen Time.

Men først en liten påminnelse igjen. Vi har basert valgene våre på en britisk lanseringskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige oppføringer, datoer og klokkeslett.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem - 2. august

Animasjonsrenessansen er i full gang. Helt siden Spider-Verse forsøkte å omdefinere hva en animasjonsfilm kan være, har vi sett at produksjonsselskapene også har blitt kreative med stilene sine, og den siste filmen som har kastet seg på dette, er Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Denne filmen har en utrolig sterk rollebesetning og ser ut til å fortelle historien om en yngre versjon av skilpaddebrødrene, som får i oppgave å redde New York City fra en horde mutantmonstre.

Meg 2: The Trench - 4. august

Jason Statham er tilbake og tar turen dypt under havets overflate for å kjempe mot flere monsterhaier. I denne oppfølgeren til The Meg, kjent som Meg 2: The Trench, står menneskeheten overfor en gruppe kolossale haier og andre havlevende skapninger etter et forskningsforsøk i Marianergraven som gikk fryktelig galt. Det sier seg selv at hvis du liker å se Statham slåss mot gigantiske hvithaier, kommer denne filmen til å by på det og litt til.

Hunted Mansion - 11. august

Det er litt av en enhjørning i disse dager, men ja, Haunted Mansion er en ny filmisk Disney-IP. Filmen er en filmatisering av den berømte attraksjonen i fornøyelsesparken, og har en imponerende rollebesetning med blant andre Rosario Dawson, Owen Wilson, Jamie Lee Curtis, Winona Ryder, Danny DeVito og LaKeith Stanfield, som alle spiller spøkelsesjegere og gjenferd som kjemper om kontrollen over en skummel herregård.

The Last Voyage of the Demeter - 11. august

Har du noen gang lurt på hvordan Dracula klarte å komme seg fra Carpathia og helt til London? The Last Voyage of the Demeter er en skrekkfilm som ser ut til å være en adaptasjon av et enkelt kapittel i Bram Stokers berømte roman, og som forteller den grufulle historien om hva mannskapet på skonnerten Demeter opplevde på reisen med en viss udød vampyr om bord.

Heart of Stone [Netflix] - 11. august

I månedens store Netflix-film spiller Gal Gadot hovedrollen som et medlem av en hemmelig etterretningstjeneste som får i oppgave å hindre en hacker i å stjele et dødelig og verdifullt våpen. Heart of Stone er en actionfilm med stort budsjett, der også Jamie Dornan og Matthias Schweighöfer spiller sammen med Wonder Woman-stjernen.

Blue Beetle - 18. august

Til tross for DCs problemer, får vi i august en ny filmatisering fra dette tegneserieuniverset. Blue Beetle viser hva som skjer når en utenomjordisk relikvie velger en tenåring som vert og gir ham tilgang til en kraftig rustning. Med Cobra Kai's Xolo Maridueña i spissen, vil denne filmen bli en av de siste filmene i DC Extended Universe, før den åpner veien for DC Universe dannet av James Gunn.

Strays - 18. august

Will Ferrell, Jamie Foxx, Sofia Vergara, Isla Fisher og en rekke andre kjente stjerner låner stemmene sine til en rekke hevngjerrige løshunder. Behøver vi å si mer? Strays er en film som utforsker hvordan en flokk hunder ønsker å hevne seg på en grusom eier som bestemte seg for å forlate sin kjære følgesvenn.

Ahsoka [Disney+] - 23. august

Den ene av bare to TV-serier som vi trekker frem i denne episoden av Screen Time. Disney+'s Ahsoka ser fansen vende tilbake til A Galaxy Far, Far Away for et eventyr der Rosario Dawson spiller hovedrollen som den berømte tidligere Jedi Knight og Anakin Skywalkers Padawan, som forsøker å beskytte de som er i fare etter Empire fall, samtidig som hun avdekker et nytt skummelt komplott som har til hensikt å bane vei for en ny galaktisk orden.

Gran Turismo - 23. august

Sony fortsetter arbeidet med å bringe sine store franchiser til det store lerretet denne måneden, og Polyphony Digital's Gran Turismo blir filmatisert. Denne historien handler om en ung sim-racer som blir forfremmet til de store ligaene ved hjelp av treneren sin, som spilles av David Harbour. Med Orlando Bloom i hovedrollen handler filmen om å gå fra gamer til racer.

One Piece [Netflix] - 31. august

Selv om alt ser ut til å bli filmatisert i disse dager, har den utrolig berømte og langvarige animeserien One Piece akkurat begynt å gjøre det samme. Den første sesongen av serien vil ta utgangspunkt i Monkey D. Luffy, Nami, Zoro og resten av piratbesetningen, mens de utforsker en fantastisk verden av endeløse hav i håp om å finne den ultimate skatten som skal kalles Pirate King.

Det er mye å se på i august, men hvis du lurer på hva september har å by på for film- og TV-fans, kan du komme tilbake om en måned for å utforske nettopp det.