Skjermtid - august 2024

Mens sommeren har en tendens til å bety en jevnere strøm av lanseringer av videospill, får vi ofte se en stor mengde lovende nye filmer og TV-serier, og mens juni og juli definitivt levde opp til dette, er det tydelig at august også planlegger å gjøre det samme.

Før vi går inn på valgene for denne månedens Screen Time, en rask påminnelse: vi har basert valgene våre på en britisk utgivelseskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige datoer og oppføringer.

Batman: Caped Crusader [Prime Video] - 1. august

The Dark Knight som mange kjenner ham igjen. Batman: Caped Crusader er en animert serie som kommer til Prime Video i august, og som forteller en versjon av Bruce Waynes historie mens den utspiller seg på 1940-tallet. Hamish Linklater er den nye stemmen til den berømte figuren, som tar over for avdøde Kevin Conroy, og Bats vil ta seg an alle slags kjente antagonister, som Harley Quinn, Two-Face, Catwoman og mange flere.

Harold and the Purple Crayon - 2. august

Zachary Levi gjør alle barndomsdrømmene sine til virkelighet. Harold and the Purple Crayon ser Shazam! stjernen være i stand til å tegne hva som helst i virkeligheten ved hjelp av en magisk lilla fargestift. Denne familiekomedien handler om en mann som oppdager hva som virkelig skal til for å bli voksen og passe inn i den virkelige verden, og heldigvis har han Zooey Deschanels Terry til å hjelpe seg med denne oppgaven.

The Umbrella Academy: Sesong 4 [Netflix] - 8. august

Det siste kapittelet i Netflix' tegneserieadaptasjon. I sesong 4 av The Umbrella Academy får de tidligere barneheltene nok en gang i oppgave å redde verden, men denne gangen er det en stor hake: Det ser ut til at for å redde verden, må de først forlate den. Denne siste episoden vil sette punktum for fem års historiefortelling og vil uten tvil by på en eksplosiv avslutning.

Trap - 9. august

M. Night Shyamalan er tilbake i regissørstolen i august med skrekkfilmen Trap. I denne filmen spiller Josh Hartnett hovedrollen som en far som må forsvare og beskytte datteren sin på en popkonsert som snart utvikler seg til noe langt mer uhyggelig og forskrudd. Hvis du noen gang har lurt på hva som ville skje hvis du krysser Taylor Swifts Eras Concert med The Purge, er Trap sannsynligvis sluttproduktet.

The Instigators [Apple TV+] - 9. august

Det store Apple TV+ -tilbudet i august vil se Matt Damon og Casey Affleck på flukt fra politiet etter et mislykket ransforsøk. The Instigators ser duoen unndra seg loven med hjelp av en terapeut spilt av Hong Chau i en film som kommer fra regissør Doug Liman, den samme mannen bak Mr. and Mrs. Smith og The Bourne Identity.

Borderlands - 9. august

For gamere over hele verden er dette kanskje månedens største film. Eli Roth setter sin egen vri på Gearbox' populære Borderlands -serie i en live-action-film der Cate Blanchett gir liv til Siren Lilith, Kevin Hart som Roland, Ariana Greenblatt som Tiny Tina, Florian Munteanu som Kreig, Jamie Lee Curtis som Tannis, og Jack Black som Claptrap. Forvent et kaotisk og eksplosivt actionepos i denne filmatiseringen.

Jackpot! [Prime Video] - 15. august

John Cena og Awkwafina slår seg denne måneden sammen i et actionkomedieepos som debuterer på Prime Video. Filmen Jackpot! kommer fra regissør Paul Feig og handler om en ung kvinne som vinner en ny form for lotteri, der den største haken er at hun må overleve til solnedgang mens hun jages av drapsmenn for å få pengene i banken. Inn kommer Cenas beskyttende følgesvenn, en person som er ansatt for å hjelpe Jackpot vinnere med å overleve resten av dagen.

Alien: Romulus - 16. august

Neste kapittel i den langvarige Alien skrekkfilmserien. Denne filmen kommer fra regissør Fede Alvarez og ser en ung rollebesetning av stjerner som kjemper for livet i et isolert romskip langt borte fra menneskeheten. Alien: Romulus ser ut til å være en tilbakevending til skremmende form for den berømte franchisen, ved å tilby skremmende skrekk og tonnevis av sci-fi-kroppsskrekk.

The Union [Netflix] - 16. august

Netflix har hyret Mark Wahlberg og Halle Berry til sitt neste store actionepos. The Union er en film om en jordnær bygningsarbeider som blir dratt inn i en verden av internasjonal spionasje med høy innsats etter at hans ungdomskjæreste Roxanne kommer tilbake i livet hans. Med J.K. Simmons på rollelisten kan vi forvente oss en intens og eksplosiv film.

The Crow - 23. august

The Crow er en nyinnspilling som få hadde bedt om, og er en ny versjon av den nå ikoniske filmen fra 1994 med Brandon Lee i hovedrollen, med Bill Skarsgård i hovedrollen som Eric Draven, en mann som får en ny sjanse i livet for å jakte på de forskrudde personene som brutalt myrdet kona hans. Det sier seg selv at dette ikke blir noen spasertur i parken, vel ... med mindre den lokale parken din er full av kriminelle og er et hotspot for mord.

Cuckoo - 23. august

Hunter Schafer i en av sine første store hovedroller på kino. Cuckoo er en skrekkfilm som følger en 17 år gammel jente som flytter til et merkelig feriested med familien sin, og som snart oppdager at alt ikke er helt som det ser ut til. Med Dan Stevens og Jessica Henwick i hovedrollene, ser denne filmen ut til å bli en av de mest sette thrillerne i august.

Incoming [Netflix] - 23. august

Nok en stor spillefilm fra Netflix. Incoming er en ren komedie om en gjeng førsteårsstudenter på high school som forsøker å riste av seg stigmaene og skape seg et legendarisk navn i løpet av sin aller første high school-fest. Hvis du liker filmer som Superbad og har ventet på en tåpelig og rå komedie en stund, er dette definitivt en du bør se.

The Lord of the Rings: The Rings of Power: Sesong 2 [Prime Video] - 29. august

Den andre sesongen av Prime Videos storstilte fantasyserie som utspiller seg i Midgard. Sesong 2 av The Lord of the Rings: The Rings of Power fortsetter etter hendelsene i sesong 1, der vi for første gang virkelig får møte Sauron og se skapelsen av Mordor slik vi kjenner det. Vi kan selvsagt forvente at Galadriel og resten av gjengen kommer til å kjempe en helvetes kamp for å sette en stopper for mørkets fyrstes storslåtte ambisjoner.

Og der har vi det. Kom tilbake om en måned når vi tar en titt på hva september 2024 har i vente for både film- og TV-fans.