Skjermtid - desember 2023

HQ

Mens spillverdenen har en tendens til å ta en pustepause i desember, er film- og TV-bransjen ofte det motsatte. Denne desembermåneden byr derfor på en hel liste med spennende prosjekter du kan se på kino og på strømmetjenester, så la oss dykke ned i den siste Screen Time for 2023.

Men først en liten påminnelse. Vi har basert valgene våre på en britisk lanseringskalender, så husk å sjekke for nøyaktige lokale oppføringer og datoer. Nå som det er unnagjort kan vi sette i gang.

Candy Cane Lane [Prime Video]- 1. desember

Vi har sett litt av en Eddie Murphy-oppblomstring i det siste, med skuespilleren i en rekke filmer og prosjekter. I desember får vi den neste utviklingen av dette, når Murphy er hovedrolleinnehaver i Prime Videos store julefilm, en film der han gir liv til de 12 juledagene.

Dette er en annonse:

HQ

Wonka - 8. desember

Historien om hvordan Willy ble Wonka. Timothée Chalamet spiller hovedrollen i denne fargerike filmen fra Harry Potter-produsenten. En film som utforsker hvordan Willy grunnla og skapte sitt sjokoladeimperium mens han overvant truslene fra det som best kan beskrives som sjokolademafiaen.

HQ

Dette er en annonse:

Leave the World Behind [Netflix] - 8. desember

Netflix har samlet den talentfulle trioen Julia Roberts, Mahershala Ali og Ethan Hawke til sin siste store dramasatsing. Leave the World Behind ser en families avslappende ferie ta en illevarslende vending når et cyberangrep kobler dem fra omverdenen akkurat idet to fremmede dukker opp på døren.

HQ

Chicken Run: Dawn of the Nugget - 8. desember

Aardmans Chicken Run-oppfølger kommer på kino en uke før den debuterer på Netflix, og her bryter gjengen seg inn på en batterifarm for å redde en gjeng kyllinger og ta dem med til deres nye fristed på øya. Med Zachary Levi og Thandiwe Newton i hovedrollene blir Chicken Run: Dawn of the Nugget et eggegodt eventyr.

HQ

Godzilla Minus One - 15. desember

Mens Warner Bros. fortsetter å bygge ut sitt Monsterverse, har Toho Co. bestemt seg for å sette sitt eget preg på den ikoniske monsterhistorien. Godzilla Minus One er en skremmende film der Japan etter andre verdenskrig forsøker å stoppe den herjende radioaktive øglen fra å rive landet i filler.

HQ

The Family Plan [Apple TV+] - 15. desember

Apple TV+s store nyhet i desember er Mark Wahlberg i hovedrollen som en forstadspappa med en hemmelighet. The Family Plan ser Wahlberg forsøke å beskytte familien sin når livet som tidligere leiemorder innhenter ham og truer sikkerheten deres.

HQ

Maestro [Netflix] - 20. desember

Bradley Cooper er tilbake i regissørstolen og foran kameraet i sin neste store film, Maestro. Denne filmen utforsker livet til komponisten Leonard Bernstein og hans forhold til skuespillerinnen Felicia Montealegre Cohn Bernstein, som her portretteres av Carey Mulligan.

HQ

Percy Jackson and the Olympians [Disney+] - 20. desember

Rick Riordans fantasyromaner har blitt filmatisert utallige ganger før, men det har ikke hindret Disney i å prøve seg. Percy Jackson and the Olympians er en serie som kommer til Disney+ og følger den unge halvguden Percy mens han løper gjennom Amerika for å forhindre en total krig mellom Olympens guder.

HQ

Aquaman and the Lost Kingdom - 21. desember

Den siste store filmen i denne epoken av DC Extended Universe, Aquaman and the Lost Kingdom blir også siste gang vi ser Jason Momoa i rollen som havets beskytter. I denne filmen møter Aquaman igjen en hevngjerrig Black Manta, men han vil også gifte seg og hindre den tidligere Oceanmaster Orm i å rømme fra fengslet.

HQ

Rebel Moon - Part One: A Child of Fire [Netflix] - 22. desember

I det første kapittelet av Zack Snyders sci-fi-historie, Rebel Moon - Part One: A Child of Fire, tar Sofia Boutella turen til stjernene for å forsvare en fredelig bosetning mot en tyrannisk invasjonsstyrke. Filmen kommer på Netflix i desember, og Part Two er planlagt til begynnelsen av 2024.

HQ

Marvel's What If... (sesong 2) [Disney+] - 22. desember

Den andre sesongen av Marvels hypotetiske animasjonsserie utforsker hva som kunne ha skjedd hvis sentrale øyeblikk i Marvel Cinematic Universe faktisk utspilte seg på en annen måte. I de neste episodene låner flere av de tilbakevendte skuespillerne i live-action ut stemmene sine til sine respektive animerte motstykker.

HQ

Next Goal Wins - 26. desember

Taika Waititi regisserer Michael Fassbender i denne sportskomedien som dokumenterer det beryktede amerikanske fotballaget fra Samoa, som er mest kjent for å ha tapt en VM-kvalifiseringskamp 31-0 i 2001. Filmen handler om lagets innsats i fotball-VM i 2014, og Fassbender portretterer en trener som har fått jobben med å forbedre lagets innsats.

HQ

The Boy and the Heron - 26. desember

Hayao Miyazaki og Studio Ghibli er tilbake igjen med en helt ny animasjonsfilm der en ung gutt og en hegre reiser gjennom en verden som deles av levende og døde i håp om å finne moren hans. The Boy and the Heron har en stor engelsk rollebesetning med blant andre Christian Bale, Mark Hamill, Robert Pattinson, Gemma Chan, Florence Pugh, Willem Dafoe og Dave Bautista.

HQ

Ferrari - 26. desember

Adam Driver spiller hovedrollen som Enzo Ferrari i krise i Michael Manns biografiske film om den berømte italienske superbilprodusenten. Ferrari følger hendelsene når Enzo og teamet hans presser bilene og kreasjonene sine til det ytterste i et forsøk på å vinne det utfordrende og forræderske Mille Miglia-løpet på 300 mil gjennom Italia.

HQ

Pokémon Concierge [Netflix] - 28. desember

Netflix gir abonnentene sine en dobbel dose stop-motion-animasjon i desember, for etter Chicken Run 2 har The Pokémon Company slått seg sammen med strømmetjenesten for å lansere en serie som følger eventyrene til Haru, en concierge på et Pokémon Resort, mens hun tilbringer tid med menneskene og lommemonstrene som kommer på besøk.

HQ

Og der har vi det, nok et år med Screen Times i bøkene. Mens vi venter til nyttår med å se hva januar 2024 har å by på, kan du bli med oss senere denne måneden for å få et glimt av de største kinofilmene som kommer i løpet av 2024.