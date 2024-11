Skjermtid - desember 2024

HQ

Julehøytiden er endelig her. Etter et travelt 2024 gjør vi oss klare til å roe ned og omfavne den mest fantastiske tiden på året. For kinogjengere og TV-fans vil denne perioden inneholde mange spennende filmer og serier å sjekke ut, med månedens hovedtema tilsynelatende å være fantastisk animasjon. Så med mye å se frem mot, la oss dykke ned i den siste episoden av Screen Time for 2024.

Før vi gjør det, en siste rask påminnelse. Vi har basert valgene våre på en britisk utgivelseskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige lister og informasjon.

Star Wars: Skeleton Crew [Disney+] - 3. desember

Star Wars har hatt et uvanlig år etter at The Acolyte kom og møtte kritikk og Star Wars Outlaws var i en lignende båt. Lucasfilms sci-fi-franchise avslutter året med et siste prosjekt, og dette er et eventyr som dreier seg om en gruppe unge stjerner som forsøker å reise gjennom galaksen og vende tilbake til sine hjem, alt ved hjelp av en mystisk tidligere jedi, spilt av Jude Law.

That Christmas [Netflix] - 4. desember

Richard Curtis har blitt synonymt med julen takket være den udødelige Love Actually, men i år ønsker den britiske filmskaperen å legge til litt dybde i sin julefilmografi med den animerte filmen That Christmas. Filmen er basert på Curtis' egen barnebok, og handler om hva som skjer når en enorm snøstorm treffer den lille byen Wellington-on-Sea og setter alles juleplaner ut av spill.

Creature Commandos [Max] - 5. desember

Det første tilbudet for James Gunn-ledede DC Universe. Creature Commandos er en animert serie med et overnaturlig Suicide Squad-lignende oppsett. Her blir en samling skurker tvunget til å fullføre et utrolig farlig oppdrag på ordre fra Viola Davis' Amanda Waller. Med en stablet rollebesetning, inkludert slike som Anya Chalotra, Alan Tudyk, David Harbour, Maria Bakalova, Indira Varma, Frank Grillo og flere, vil DC-fans ikke ønske å gå glipp av denne.

Black Doves [Netflix] - 5. desember

En av Netflix' største nye serier i desember måned. Black Doves har Kiera Knightley i hovedrollen som en tidligere spion og spionasjeagent som tvinges tilbake i rampelyset og blir et mål etter at hennes hemmelige elsker blir myrdet. Dette fører til at Ben Whishaws agent og Knightleys tidligere kollega Sam må steppe inn og fungere som beskytter, samtidig som han må finne ut hvem som ønsker henne død.

Nightbitch - 6. desember

Amy Adams er tilbake på det store lerretet i desember i en komediefilm om en hjemmeværende mor hvis liv tar en uventet vending når hun begynner å oppleve dyriske hemninger. Nightbitch er kanskje en av årets mest bokstavelig navngitte filmer, ettersom filmen utforsker hvordan Adams' karakter forvandler seg til en hunnhund om natten og hvordan denne overgangen sniker seg inn i hennes vanlige liv om dagen.

Secret Level [Prime Video] - 10. desember

En av et par videospillfilmatiseringer i desember. Prime Videos Secret Level er en antologiserie som dreier seg om en samling av forskjellige spill-IP-er. Med Warhammer, God of War, Concord, Pac-Man, Dungeons & Dragons, Sifu, The Outer Worlds, Spelunky, Honor of Kings, Armored Core, og mer, vil denne serien presentere unike videospillhistorier i et kort antologiformat.

Dream Productions [Disney+] - 11. desember

Det virker stadig mer sannsynlig at Inside Out 2 vil gå inn som årets største film, og det er dette som gjør ankomsten av Disney+s Dream Productions desto mer spennende. Denne animerte spinoff-serien dreier seg om Paula Persimmon og hennes team av dagdrømmere som gjør sitt inntog hos verten Riley og skaper kaos for følelsene som styrer samvittigheten hennes.

The Lord of the Rings: The War of Rohirrim - 13. desember

Et av de mest spennende The Lord of the Rings -prosjektene vi har sett på mange år. The War of the Rohirrim er en anime-film som utforsker den beryktede kampen mellom Riders of Rohan og Dunlending-herren som søker hevn for sin myrdede far. Denne filmen utspiller seg nesten 200 år før hendelsene i hovedtrilogien, og har en stor rollebesetning (og noen tilbakevendende ansikter), deriblant Brian Cox, Christopher Lee og Miranda Otto.

Kraven the Hunter - 13. desember

Vi skal ikke lyve, oddsen er mot denne filmens fordel. Etter en rekke virkelig underveldende Sony Spider-Verse live-action-filmer, som i 2024 har inkludert Madame Web og Venom: The Last Dance, vil Aaron Taylor-Johnson nå få i oppgave å motvirke trenden og levere et prosjekt som overrasker og imponerer i Kraven the Hunter. Filmen dreier seg om den berømte skurken som nylig dukket opp i Marvels Spider-Man 2, og utforsker hvordan han gikk fra å være et uskyldig barn til å bli en hensynsløs morder.

Queer - 13. desember

Det var bare tidligere i år at regissør Luca Guadagino debuterte med den fantastiske Challengers, men i desember viser filmskaperen frem sitt neste prosjekt. I denne filmen, som går under navnet Queer, spiller Daniel Craig en soldat i Mexico City som blir forelsket i en utflyttet collegestudent, spilt av Drew Starkey. Etter hans kritikerroste innsats tidligere i år, vil det være store forventninger til denne dramafilmen.

Carry-On [Netflix] - 13. desember

Det finnes ingen bedre måte å nyte høytiden på, der mange flokker seg på flyplasser for å reise på ferie eller for å komme hjem, enn å nyte en thriller om en TSA-agent som blir presset til å la en farlig pakke slippe gjennom sikkerhetskontrollen. Carry-On har Taron Egerton i hovedrollen som denne personen i en film som utvilsomt kommer til å være proppfull av stress og nervepirrende øyeblikk.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl - 18. desember

En sann titan blant mennesker. De fantastiske folkene hos Aardman feirer for andre desember på rad med en helt ny storfilm. Etter Chicken Run: Dawn of the Nugget i 2023, vil 2024 bli kjent som året da Feathers McGraw vender tilbake for å hjemsøke Wallace & Gromit i den etterlengtede Vengeance Most Fowl. Filmen kommer først til britiske kinoer og den britiske TV-leverandøren BBC, og vil få en bredere global lansering i januar.

Mufasa: The Lion King - 20. desember

Du ba ikke om det, men Disney leverte det likevel. Etter den rekordstore kinovisningen av The Lion King har produksjonsgiganten bestemt seg for å fordype seg i opprinnelseshistorien til Simbas far Mufasa, i en prequel som bruker den samme live-action-lignende animasjonsteknikken som nyinnspillingen. Selv om det er mange nye stjerner på rollelisten, er det også noen tilbakevendende ansikter, inkludert Donald Glover, Beyonce, Seth Rogen, Billy Eichner, John Kani og flere.

Marvel's What If...? Sesong 3 [Disney+] - 22. desember

Det siste Marvel Studios -prosjektet for året 2024 vil se selskapets animasjonsavdeling testet nok en gang. Den alternative universantologiserien vil være tilbake for sin tredje og siste sesong i desember på Disney+, med planer om å vise hele sesongen før årets slutt. Jepp, hvis du har gledet deg til å få vite hvordan The Watcher og Strange Supreme vil redde multiverset fra Ultron, vil du kunne se nye episoder hver dag fra 22. desember.

Better Man - 26. desember

I desember utvides det musikalske biografirommet når historien om Robbie Williams' liv fortelles i teaterformat. Better Man er imidlertid en uvanlig biografi, ettersom popstjernen og det tidligere Take That -medlemmet er erstattet av en CGI-ape, som går gjennom hele prosessen med å tilpasse seg et liv som en stor, global kjendis.

Sonic the Hedgehog 3 - 27. desember

Den andre videospillfilmatiseringen og det siste vi fremhever i denne episoden av Screen Time tar oss med tilbake til live-action-verdenen til Sonic the Hedgehog. Den etterlengtede tredje filmen i serien introduserer den elskede og berømte Shadow the Hedgehog som neste torn i øyet på Sonic, Tails og Knuckles, og trioen får også i oppgave å stoppe Dr. Eggman og en annen Dr. Eggman...?

Det avslutter nok et år med Skjermtid. Husk å komme tilbake i januar når vi ser på hva den første måneden i det nye året har å by på for film- og TV-fans.