Skjermtid - februar 2023

Det er en ny måned, og det betyr at vi har en hel rekke filmer og TV-serier å se frem til igjen. Mens januar hadde noen interessante valg å holde øye med, var det generelt sett en jevnere måned, men februar ser veldig annerledes ut. For det første ser det ut til at kinoen vil være stedet å være, da en hel gruppe spennende filmer, fra en rekke sjangere, vil debutere i løpet av de neste ukene.

Men før vi kommer inn i våre plukker for måneden, en rask bit av housekeeping som vanlig. Vi har basert valgene våre på en UK utgivelseskalender, så sørg for å sjekke ditt lokale teater for nøyaktige oppføringer.

Pus i støvler: Det siste ønsket - 3. februar

Du har sikkert sett alle slags anmeldelser og tanker om denne filmen allerede, men den har faktisk ikke utgitt i Storbritannia ennå. The Puss in Boots solo outing oppfølging ser Antonio Banderas stemme den titulære kattehelten igjen, da han legger ut på en reise for å fylle opp sine ni liv nå som han er nede på sitt siste. Med Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman, Ray Winstone og flere som også låner stemmen sin til roller, alt på toppen av en fortryllende animasjonsstil som bringer historien til liv, er dette i ferd med å bli en av månedens største filmer.

Hvalen - 3. februar

Brendan Frasers Hollywood-comeback har vært ganske bemerkelsesverdig så langt. Selv om skuespilleren ikke er helt den actionlegenden han en gang var, har Fraser funnet seg i mange anerkjente dramaroller, og The Whale er hans siste. Basert på en tilbaketrukket, sykelig overvektig engelsklærer som forsøker å få kontakt med sin fremmedgjorte tenåringsdatter, er dette en historie som er ment å være hardtslående og kompleks.

Bank på hytta - 3. februar

M. Night Shyamalan er kjent for å lage ganske uvanlige og foruroligende filmer, og den kommende Knock at the Cabin passer definitivt også til denne regningen. Denne historien ser en familie tatt som gissel i løpet av ferien, hvor de blir tvunget til å ta en beslutning om å avverge apokalypsen. Med Dave Bautista som leder rollebesetningen sammen med Rupert Grint, er dette i ferd med å bli en skremmende thriller.

You - Sesong 4 - Del 1 [Netflix] - 9. februar ()

Å Joe, du bare aldri lære. Etter hendelsene i sesong 3 kommer Netflixs stalkerdrama tilbake med Penn Badgleys Joe som forlater USA til fordel for å starte et nytt liv i London. Med sikte på å leve som en normal person, borte fra fristelse, befinner Joe seg innpakket i stigen i det høye samfunn, og faller snart tilbake til sine gamle måter. Når det gjelder hvordan dette vil slå ut for den merkelig sjarmerende stalkeren, vet vi i mars når del 2 har premiere.

Magic Mike's Last Dance - 10 februar

Hvor mange filmer kan Hollywood sveive ut om en mannlig stripper? Tilsynelatende mye. Trilogien av Channing Tatum-ledede filmer avsluttes om et par uker når Magic Mike's Last Dance debuterer på kino. De nøyaktige plottdetaljene knyttet til denne siste filmen holdes nær brystet, men vi vet at den vil inneholde mange skjorteløse fyrer og tonnevis av tett koreograferte dansenumre.

Ant-Man og The Wasp: Quantumania - februar 17

Når en Marvel-film dukker opp på en skjermtid, kan du være jævla sikker på at den er satt til å være månedens største film. Ant-Man and The Wasp: Quantumania starter fase 5 av Marvel Cinematic Universe, og ser Paul Rudds Ant-Man og Evangeline Lillys The Wasp bli sugd inn i Quantum Realm sammen med familien, inkludert Michael Douglas' Hank Pym, Michelle Pfeiffers Janet Van Dyne og Kathryn Newtons Cassie Lang. Hva og hvem (hoste, hoste... Jonathan Majors 'Kang erobreren) venter dem på den andre siden vil ha konsekvenser gjennom hele MCU.

Outer Banks - Sesong 3 [Netflix] - Februar 23

Etter hendelsene i sesong 2 har Pogue-familien av utstøtte funnet seg vasket opp på en øde øy. Med løftet om en fremtid med frihet foran seg, er fare og trussel aldri for langt unna denne banden av misfits, og det er nettopp det vi får se utfolde seg når sesong 3 av Outer Banks kommer på Netflix i februar. Med Madelyn Cline, Chase Stokes, Madison Bailey, Rudy Pankow, Jonathan Daviss og Carlacia Grant alle tilbake og gjentar rollene sine, kan du forvente en annen gripende skattejakthistorie.

Kokainbjørn - 24. februar

Når man ser på tittelen, skulle man tro at dette var en dum, budsjettmonsterfilm, når Cocaine Bear i virkeligheten er en overdramatisering av en ekte hendelse. Denne filmen forteller historien om hva som skjedde da en bjørn fant en droppet forsendelse med kokain i en skog i Georgia, og ser det veldig store pattedyret gå på en rampage og forårsake all slags ødeleggelse i en thriller som er designet for å være morsom, men likevel noe foruroligende.

Formel 1: Kjør for å overleve - Sesong 5 [Netflix] - 24. februar

For mange er det denne dokumentaren som katapulterte kjærligheten til Formel 1 rundt om i verden. Det stiliserte innvendige blikket på motorsporten skrellet av gardinen og tok fokuset bort fra handlingen på banen og satte det i stedet på rivaliseringen og dynamikken som gjør paddocken til et så skarpt sted. Når vi ser på 2022-sesongen, vil Drive to Survive: sesong 5 utforske alle historiene som førte til at Max Verstappen og Red Bull Racing ble verdensmestere ... igjen.

Det gjør det for en annen episode av Screen Time. Husk å bli med oss igjen om en måneds tid, mens vi ser og ser hva mars 2023 har i vente for film- og TV-fans.