Skjermtid - februar 2024

Januar innledet 2024 med noen gode og spennende nye filmer og TV-serier som hadde premiere på kino og på strømmetjenester. Men hvordan ser februar ut til å fortsette den trenden? Denne måneden er proppfull av nye og lovende actionfilmer, anerkjente dramaer, oppfølgersesonger av populære serier og til og med en rekke dramatiserte biografier. Det sier seg selv at det er noe for enhver smak. La oss dykke ned i en ny episode av Screen Time for å se hva film- og TV-fans har i vente denne måneden.

Men først en liten påminnelse: Vi har basert utvalgene våre på en britisk lanseringskalender, så husk å sjekke om det finnes nøyaktige lokale lister og datoer.

Argylle - 2. februar

Fra Matthew Vaughn, mannen som ga oss Kingsman og Kick-Ass, kommer Argylle, en ny thriller om en forfatter hvis historier ser ut til å bli til virkelighet. Med en stjernespekket rollebesetning med blant andre Henry Cavill, Sam Rockwell og Dua Lipa starter Argylle måneden med et smell.

Mr. and Mrs. Smith [Prime Video] - 2. februar

Livet som spion høres ikke så verst ut. Mysterier, reiser, en god del penger. Det er en attraktiv nok jobb til å føre sammen to fremmede, som plutselig får livene sine snudd på hodet når de må utgi seg for å være et ektepar på sitt nye oppdrag.

Migration - 2. februar

Etter suksessen med Super Mario Bros.-filmen viser Illumination ingen tegn til å gi seg med Migration. Historien om en andefamilie som drar på det som egentlig er en stor ferie til Jamaica, har blant andre Elizabeth Banks, Kumail Nanjiani og Danny DeVito i hovedrollene.

Orion and the Dark [Netflix] - 2. februar

I denne animasjonsfilmen blir en ung gutt som er redd for natten, tatt med på en berg- og dalbane av et eventyr av ingen ringere enn den fysiske legemliggjøringen av mørket. Orion møter alle slags andre skapninger som utgjør natten, og lærer at det ikke er noe annet å frykte enn frykten selv.

Halo - sesong 2 [Paramount+] - 8. februar

En av de viktigste hendelsene i hele Halo-historien er i ferd med å bli filmatisert når Halo sesong 2 har premiere denne måneden. Hvis Reach faller, kan menneskeheten være fortapt, men med Master Chief ved sin side har jorden kanskje en sjanse.

The Iron Claw - 9. februar

Pro-wrestling er en litt vanvittig bransje når man tenker litt over det. Den er full av merkelige og til tider tragiske historier, men kanskje ingen av dem oppsummerer disse temaene bedre enn historien om Von Erich-familien. The Iron Claw tar deg med på deres oppgang og fall i en av A24s mest kritikerroste og mest innbringende filmer.

Ted [Sky/Now TV] - 9. februar

Prequel-serien som ingen visste at de trengte, forteller oss historien om John og Teds tidlige dager. Etter hvert som berømmelsen som vandrende, snakkende bamse tørker inn, må Ted lære seg å leve i den virkelige verden, og han må også skaffe seg en utdannelse når han følger John til high school.

Bob Marley: One Love - 14. februar

Bob Marley, en av verdens mest berømte musikere, overvant mye motgang i livet. One Love forsøker å fange dette, samtidig som den gir kinogjengerne en ny sjanse til å lytte til reggaehitene som gjorde Marley berømt. Kingsley Ben-Adir spiller Marley, med blant andre Lashana Lynch og James Norton på rollelisten.

Ole Brumm: Blod og honning 2 - 14. februar

Velkommen til det offentlige rom, der alt vi kan produsere av elskede figurer er skrekkfilmer på B-listen. Ole Brumm: Blood and Honey 2 kommer til å være fylt med like mye gore og edge som forgjengeren, bortsett fra at Tigergutt er med denne gangen, for han har også blitt en del av det offentlige rom.

Madame Web - 16. februar

Til tross for at ingen egentlig vil ha flere Sony Marvel-filmer etter floppen med Morbius, ser det ut til at produksjonsselskapet ikke har tenkt å senke farten. Madame Web forteller historien om fire superheltinner, der lederen kan se inn i fremtiden og må stoppe en skurk fra å endre historiens gang til det verre.

Star Wars: The Bad Batch - sesong 3 [Disney+] - 21. februar

Selv om den kanskje ikke har like mange begeistrede fans som Star Wars: The Clone Wars, lar The Bad Batch oss fortsette å følge en tropp soldater som prøver å overleve i en galakse som ikke vil ha eller trenger dem lenger. Dette er også den siste sesongen av The Bad Batch, så hvis du ikke har fått med deg alt, er det på tide nå.

Constellation [Apple TV+] - 21. februar

Constellation følger historien om astronauten Jo, som vender tilbake til jorden etter at det siste oppdraget hennes gikk katastrofalt galt, bare for å komme hjem og oppdage at deler av livet hennes er borte. Apple TV-thrilleren tar oss med til de mørkeste delene av verdensrommet og menneskets psykologi.

Avatar: The Last Airbender [Netflix] - 22. februar

Kan Netflix bryte forbannelsen som hviler over live-action Avatar? Det er lite sannsynlig at de kan gjøre det verre enn M. Night Shyamalan. Hvis du ikke er kjent med originalserien, finner Avatar: The Last Airbender sted i en fantasiverden der visse mennesker kan utnytte elementenes kraft. Da Ildnasjonen tok over, trengte verden en helt, og etter 100 år har to barn fra Vannstammen kanskje endelig funnet ham.

Shōgun [Disney+] - 27. februar

Basert på bestselgerromanen med samme navn tar Shōgun oss med til Japan i år 1600, i begynnelsen av en borgerkrig som truer med å rive landet i filler. De to første episodene av denne begrensede serien kommer i slutten av måneden, mens vi må vente på de åtte andre som kommer ukentlig.

Med så mange spennende prosjekter planlagt i løpet av februar må du ikke glemme å komme tilbake om en måned for å se hva mars har i vente for film- og TV-fans.